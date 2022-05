Arnaque immobilière au Maroc : peine alourdie en appel pour le président d’une amicale

© Copyright : DR

La Cour d’appel de Rabat a alourdi la peine prononcée à l’encontre du président d’une amicale à Harhoura condamné à quatre ans de prison ferme en première instance pour escroquerie immobilière.

Le président d’une amicale à Harhoura a été condamné en appel à 5 ans de prison ferme pour escroquerie immobilière, rapporte le quotidien Al Akhbar. Une peine plus lourde qu’en première instance. Outre le président de l’amicale, la trésorière a elle aussi été condamnée. Elle a écopé de deux ans de prison ferme. Les deux responsables ont également écopé d’une amende de 500 dirhams chacun et doivent rembourser les 138 victimes de cette arnaque immobilière.

Tout est parti d’un projet immobilier “Basma” rebaptisé « la maison des mariages ». Lancé à Temara en 2013 par H.M. et ses associés, ce projet avait séduit bon nombre de potentiels acquéreurs, tant les affiches publicitaires leur en mettaient plein la vue. Mais la première et deuxième tranches du projet résidentiel attendues à Harhoura n’ont jamais été une réalité alors que les adhérents ont déposé environ 40 millions de dirhams. Le président de l’amicale avait tenté de justifier le retard du début des travaux du projet, sans toutefois convaincre. Les victimes ont compris la supercherie et ont porté l’affaire devant un tribunal.