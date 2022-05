Les fruits rouges arrivent: en Espagne, les personnes qui les cueillent dégustent!

Derrière les fruits et légumes que nous importons, y compris de pays européens, se cachent de nombreuses violations des droits humains. Des solutions existent : imposer le devoir de vigilance à toutes les entreprises et garantir les droits des personnes migrantes saisonnières.

A la saison des fruits rouges, ce sont près de 100.000 personnes qui font la cueillette dans la région de Huelva. Elles sont nombreuses à devoir vivre dans des abris de fortune, au mépris des droits humains les plus fondamentaux. – Sara Prestianni.

Carte blanche -Par Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD

AHuelva en Espagne, près de 100.000 personnes migrantes saisonnières se pressent chaque année pour cueillir les fruits rouges, dont des fraises, pour garnir les assiettes allemandes, françaises et belges. Sans elles, les ventes de cet « or rouge » voué à l’exportation ne seraient sans doute pas ce qu’elles sont. Et pourtant, ces femmes et ces hommes paient cher leur ticket d’entrée sur le vieux continent. Venant pour la plupart d’Afrique subsaharienne, du Maghreb ou d’Amérique latine, ces travailleurs et travailleuses peinent à voir leurs droits fondamentaux respectés. Dans un secteur en proie à des aléas climatiques sans cesse plus violents et aux exigences des marchés internationaux, ces personnes sont cantonnées au rôle de variable d’ajustement sans aucune considération pour leurs droits.

Contraintes pour certaines de vivre dans des abris de fortune et des camps éphémères, sans accès direct à l’eau potable et souvent aux soins, ces personnes dépendent du bon vouloir des entreprises qui les engagent. Parmi ces personnes, des centaines ont emprunté la route des Canaries, réouverte en 2020 et tristement connue comme la plus mortifère. D’autres, a priori plus chanceuses car venues en toute légalité, ne sont pourtant guère mieux loties. A l’instar de ces femmes marocaines (12.000 arrivées depuis janvier 2022) qui, chaque année, font la récolte dans le cadre de contrats saisonniers négociés entre l’Espagne et le Maroc, avant de rentrer au pays. Embauchées selon des critères discriminatoires, comme celui d’être mère afin de ne pas être tentée de rester en Espagne, elles sont généralement issues de milieux ruraux défavorisés, parfois analphabètes ou ne parlant pas l’espagnol, langue dans laquelle sont rédigés ces contrats. Or, les conditions que l’on leur fait miroiter au Maroc n’ont ensuite souvent plus rien à voir avec celles que les employeurs espagnols leur font signer une fois sur place. Alors qu’ils sont censés appliquer le droit espagnol, et les payer 39 heures hebdomadaires, nombre d’entre eux ne les font travailler que quelques heures au gré de leurs besoins et de la météo sans leur payer leur dû. De surcroît, ces femmes doivent souvent s’acquitter de 30 à 40 euros par mois pour payer l’électricité et l’eau, pourtant incluses dans leur contrat, et alors même que leurs logements n’ont souvent pas accès à l’eau potable.

Des victimes retombées dans l’oubli

Ces injustices perdurent depuis de longues années bien que nombre d’ONG, de spécialistes académiques et même le Rapporteur de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits humains, Philip Aston, aient tiré la sonnette d’alarme. Pendant le pic de la pandémie, des médias se sont également attardés sur ces personnes essentielles, mettant en avant leur précarité, souvent au prétexte que leur blocage aux frontières mettait en péril nos chaînes de production. Depuis, force est de constater qu’elles sont retombées dans l’oubli. Huelva est pourtant d’une actualité brûlante et est emblématique d’un modèle à bout de souffle tant écologiquement, car trop gourmand en eau, que socialement, car basé sur la sueur d’hommes et de femmes qui ne sont ni payés ni considérés à leur juste valeur.

Quelques timides avancées

La solution commence par le droit à l’information des consommateurs et consommatrices belges. Mais leur responsabilité, surtout en période de flambée des prix, n’est pas la seule à convoquer. Les politiques et les entreprises doivent prendre leur part. A ce titre, la vigueur avec laquelle l’UE et ses institutions voteront la future directive européenne sur le devoir de vigilance constitue un test. Cette loi devrait obliger les entreprises à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et l’environnement chez leurs sous-traitants et fournisseurs par l’adoption d’un plan de vigilance. Les attentes sont élevées en Belgique, où une loi de ce type est en discussion. D’autant que la France, la Norvège et l’Allemagne ont déjà adopté la leur et que des multinationales commencent à prendre les devants. C’est le cas de Salling Group, une holding propriétaire d’une chaîne danoise de supermarchés qui a fait savoir qu’elle souhaitait arrêter son négoce avec une société de Huelva après que celle-ci a refusé d’être inspectée sans en être avisée.

Cette décision fera-t-elle école ? L’idée n’est pas de priver ces personnes migrantes de travail, ni de porter préjudice à une activité nécessaire. Mais bien d’instaurer des conditions de vie et de travail dignes. Au sein de ces exploitations agricoles, les recrutements sur un mode discriminatoire doivent cesser. Les contrats doivent être appliqués en toute transparence, dans le respect des lois. Ces personnes – avec ou sans papiers – doivent pouvoir se loger décemment, avoir accès à de l’eau potable et aux soins. De même que les géants de la grande distribution ne peuvent plus fermer les yeux sur les pratiques de leurs fournisseurs.

Huelva n’est pas un cas isolé

La récolte des fruits rouges à Huelva est emblématique car ce n’est pas un cas isolé. Les Etats membres comptent en leur sein de nombreuses zones de non-droit de ce type. Et, à l’heure où l’UE affiche d’importantes pénuries de main-d’œuvre, la situation pourrait empirer. Dans ce contexte, les nouvelles mesures annoncées par la Commission européenne le 27 avril dernier en vue d’accroître les voies légales de migration sont une occasion de prévenir ces situations de vulnérabilités systématisées. A condition toutefois que ces voies garantissent l’accès aux droits fondamentaux, et qu’elles ne cautionnent pas l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché venue de l’étranger.

Afin de garantir que les fruits que nous consommons sont cultivés et cueillis dans le respect des droits humains, la Belgique et l’Europe doivent avancer à la fois vers une législation sur le devoir de vigilance et vers le renforcement de voies migratoires réellement légales et sûres pour les personnes qui viennent travailler sur son territoire..

Source : Le Soir