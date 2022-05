La maîtrise de l’immigration est «une question de survie pour notre nation» selon Legault

À quatre mois des élections générales, François Legault fait de l’obtention de nouveaux pouvoirs en matière d’immigration une condition à la survie de la nation québécoise en Amérique du Nord.© Jacques Boissinot La Presse canadienneLe premier ministre s’est adressé à ses militants dimanche, lors du discours de clôture du congrès national de la CAQ.

Il ne se satisfait pas du refus opposé par le gouvernement fédéral à sa demande d’obtenir la maîtrise du programme de regroupement familial. « C’est pour ça que je demande, aux prochaines élections, un mandat fort pour aller négocier ça avec le gouvernement fédéral », a-t-il fait valoir lors du discours de clôture du congrès national de la Coalition avenir Québec, dimanche.

François Legault propose d’en faire une « priorité » de sa campagne électorale afin que « les Québécois comprennent bien l’urgence de rapatrier les pouvoirs » de sélection de quelque 23 % des immigrants qui lui échappent, soit 11 200 des 45 1000 immigrants attendus en 2022. « Ça n’a pas de bon sens qu’il y en ait la moitié qui ne parle pas le français », a-t-il affirmé en point de presse, tout en demandant, « sur cette priorité-là, le plus d’appuis possible » lors du scrutin du 3 octobre prochain.

Si Ottawa acquiesce à sa demande, le gouvernement ajouterait la connaissance de la langue française à la liste des critères de sélection du programme de regroupement familial. « Je ne peux pas croire que quelqu’un qui envisage de venir rejoindre sa famille ne soit pas capable d’apprendre le français avant d’être accepté », a ajouté le chef caquiste. Si rien n’est fait, « ça peut devenir une question de temps avant qu’on devienne une Louisiane », a-t-il poursuivi, appuyant ses prétentions sur des études gouvernementales qu’il n’avait toutefois pas sous la main.

François Legault s’est abstenu de préciser les contours du « mandat fort » qu’il sollicite auprès l’électorat québécois. La CAQ dispose actuellement de 76 des 125 voix à l’Assemblée nationale et recueille 46 % des intentions de vote. « À partir du moment où on a l’appui d’une majorité de Québécois, c’est dur pour les partis politiques fédéraux de refuser cette demande-là [et] de gagner au fédéral sans appui au Québec », s’est-il contenté de dire… à trois ans et quatre mois des prochaines élections fédérales. D’ici là, il ne serait pas étonné de voir un nouveau parti politique, peut-être plus sensible aux revendications du Québec, apparaître sur la scène politique fédérale « avec tout ce qui se passe chez les conservateurs ».

Source : Le Devoir