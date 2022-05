Maroc: interdiction d’une manifestation contre la vie chère et la normalisation avec Israël

© Fournis par Journal du Gabon

Les autorités marocaines ont annoncé l’interdiction d’une manifestation prévue dimanche à Casablanca contre la cherté de la vie, les « restrictions aux libertés » et la normalisation avec Israël, ont affirmé vendredi les organisateurs dans un communiqué. »

Les autorités locales nous ont notifié l’interdiction de la manifestation nationale en invoquant le maintien de l’ordre public », a souligné la coordination du Front social marocain, composée de partis de gauche et de syndicats. Cette décision est également motivée par « le non-respect des exigences légales liées aux marches et manifestations publiques », a rapporté la presse locale, en citant la préfecture de Casablanca. Le Front social a dénoncé cette interdiction qui « montre que la réponse systématique (des autorités) est la répression et les restrictions aux droits et libertés ».

Source : Journal du Gabon