Israël et le Maroc vont signer un accord technologique

Two butterflies with flags on wings as symbol of relations Morocco and Israel

Israël et le Maroc devraient signer un accord technologique décisif lors d’une éventuelle visite du ministre israélien de la Science et de la Technologie Orit Farkash-Hacohen. La visite marquera la signature de la toute première coopération technologique entre les deux pays. « La coopération comprendra l’intelligence artificielle, les technologies agricoles, la gestion de l’eau et le dessalement de l’eau, la désertification, la transformation des aliments, les technologies, la biotechnologie, les énergies renouvelables, les technologies médicales », a-t-on appris.

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement, Israël et le Maroc ont signé 13 protocoles d’accord (MoU) pour améliorer leur coopération dans les solutions de haute technologie et innovantes pour relever un large éventail de défis émergents liés au développement.

Depuis la reprise des relations diplomatiques en décembre 2020, le Maroc et Israël se sont engagés à renforcer leur coopération dans différents domaines, notamment l’innovation. Les deux pays ont lancé lundi, un forum de trois jours visant à accroître les échanges bilatéraux, notamment dans le domaine des solutions technologiques et innovantes. Le forum, intitulé « Se connecter pour innover », se terminera à Casablanca après un échange intensif d’idées et de réseautage entre investisseurs, chercheurs et hauts fonctionnaires des deux pays.

Après le rétablissement des relations, il y a eu des échanges historiques de visites alors que de hauts responsables marocains et israéliens se sont rendus dans le pays de l’autre pour discuter de l’approfondissement de la coopération bilatérale. En mars, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est rendu en Israël pour participer au sommet du Néguev. L’événement a réuni des diplomates de haut niveau des pays arabes qui ont signé les accords d’Abraham négociés par les États-Unis, s’engageant à reprendre les relations avec Israël et à contribuer à la consolidation de « la prospérité et de la stabilité économiques » dans la région.

Source : Afrique News