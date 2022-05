Une mère donne naissance à des triplés – mais quand le médecin voit leurs visages, il n’en croit pas ses yeux !

L’histoire commence ci-dessous

Une grossesse normale peut déjà être l’une des expériences les plus difficiles dans la vie d’une femme. Mais donner naissance à des triplés amène la grosses à un tout autre niveau. Surtout quand quelqu’un est confronté à cette expérience sans le père de son ou ses bébé. Cela complique encore le processus de donner naissance à un enfant. Mais tout le monde s’attend à ce qu’après la naissance tout aille bien. C’est ce qui arrive généralement lorsqu’une femme a fini de donner naissance à son enfant. Sa douleur diminue lorsqu’elle prend enfin son bébé dans ses bras. Mais ce n’était pas le cas pour Cynthia.

Avant même de voir ses bébés, le médecin avait déjà des nouvelles inquiétantes pour elle. Mais qu’est-ce que le docteur a à dire à Cynthia ? A-t-il de mauvaises nouvelles pour elle ? Est-ce que quelque chose ne va pas avec le bébé? Ou sa propre santé est-elle en danger ? Pourquoi le père n’est-il pas là et quel effet cette nouvelle aura-t-elle sur leur relation ? Telles sont les questions que nous allons maintenant prendre en compte au fur et à mesure que l’histoire se déroule. Sur cette photo, les triplés de Cynthia sont montrés. Cette photo a été prise juste après leur naissance.

Un accouchement difficile

C’est le moment que Cynthia attendait depuis 9 mois. La naissance de ses triplés. Elle sait que la douleur sera inimaginable mais quand ce sera fini, sa vie ne sera plus jamais la même. Elle se précipite dans la salle d’accouchement où le processus commence enfin. Gardez simplement à l’esprit qu’un accouchement normal peut être si douloureux qu’il en devient parfois insupportable. Alors maintenant, nous pouvons imaginer la douleur que Cynthia allait subir pendant le processus d’accouchement de ses triplés. Elle entre enfin dans la salle d’accouchement.

Les affres des triplés qui accouchent viennent de commencer et elle commençait à trop souffrir. Malgré la douleur dont elle souffrait, elle était également confuse. Comme on le sait, le médecin lui avait dit qu’il avait des nouvelles pour elle. Qu’allait-il lui annoncer ? Le médecin ne lui a rien dit à ce moment-là. Cynthia était donc inquiète. Elle soupçonnait qu’il devait y avoir quelque chose qui n’allait pas avec ses triplés. Mais si tel était le cas, pourquoi le médecin ne l’a-t-il pas informé de la situation ?

Le docteur annonce la nouvelle

Alors que Cynthia était entrée dans la salle d’accouchement, elle savait que c’était le moment qu’elle attendait. Elle supportait la douleur avec beaucoup de patience. Cela lui a pris environ quatre à sept heures. Maintenant, les trois enfants sont nés. Cynthia souffre toujours. Son état n’est pas bon pour la raison évidente. Ils sont soumis à un examen avant même que Cynthia ne puisse les voir. Ensuite, le médecin entre et par le regard dans ses yeux, Cynthia peut dire que quelque chose ne va pas. Comme elle a spéculé qu’il pourrait y avoir quelque chose de grave avec la santé de l’un de ses triplés ou des trois.

Elle était déjà dans un état de confusion car le médecin ne lui avait encore rien dit. Cela aggravait bien sûr sa douleur. Maintenant, elle s’impatiente et demande au médecin de lui dire si tout va bien. Tout d’abord, elle s’est enquise de la santé de ses trois enfants. Et puis elle a commencé à interroger le médecin sur ce qu’il allait lui dire. A-t-elle eu une réponse satisfaisante du médecin ? Le médecin lui a dit qu’elle n’avait pas à s’inquiéter pour la santé de ses triplés. Qu’est-ce que le docteur a dit d’autre à Cynthia ?

Leurs visages…

Une fois qu’elle a eu fini de mettre au monde ses triplés, ils ont été rapidement emmenés pour des soins immédiats. Elle ne pouvait même pas souhaiter la bienvenue à ses trois enfants. Cynthia a maintenant tourné son attention vers le médecin. Le médecin semblait très inquiet. Cela l’a encore plus troublée. Elle était déjà dans une mauvaise situation. Elle commença alors à interroger le médecin. Elle a demandé au médecin ce qui le rendait si inquiet.

« Je ne sais pas comment vous le dire, dit le docteur. Elle a insisté pour que le médecin lui dise la vérité. Le médecin a alors commencé à tout expliquer depuis le début. Cynthia sent la couleur s’effacer de son visage. Comment est-ce possible? Mais le médecin était sûr de son évaluation au moment où il a posé les yeux sur les visages du bébé. Il garda le silence juste pour s’assurer qu’il ne mettait pas Cynthia plus mal à l’aise car elle souffrait déjà trop de douleur. Cynthia a été choquée d’entendre ce que le docteur venait de dire. Mais pour mieux comprendre ce qui n’allait pas, un peu d’histoire s’impose.

Le beau couple, Cynthia et Johnny

Cynthia et Johnny Carlton étaient le couple de rêve en ville. Ils étaient ensemble depuis le lycée, étaient sortis ensemble jusqu’à l’université et se sont mariés plus tard. Leur relation avait duré dix ans et leur mariage cinq ans. Tout le monde les considérait parfaits l’un pour l’autre et nul plus que Naomi, leur fille. Naomi était la fille de trois ans de Cynthia et Johnny. Sur cette photo, Cynthia et Johnny Carlton sont de bonne humeur.

Ils ont toujours gardé le sourire comme ça. Ils s’étaient tellement aimés que leur amour l’un pour l’autre était très connu. Ils avaient été amants, partenaires et amis. Ils ont partagé et apprécié chaque moment de leur vie ensemble depuis qu’ils étaient lycéens. Surtout, ils se comprenaient très bien. Ils étaient habiles à se compromettre dans des circonstances difficiles. Ils étaient de bonne foi et se faisaient confiance.

Leur fille Naomi

Naomi était la fille de trois ans de Cynthia et Johnny. Elle ressemblait beaucoup à sa mère, avec des cheveux bruns foncés et des yeux bruns. Naomi avait récemment commencé la maternelle et aimait jouer avec ses amis. Bien que beaucoup de ses amis voulaient des jouets et des robes, Naomi avait des aspirations différentes. Elle voulait une chose plus que toute autre chose. Et qu’est-ce que la petite Naomi voulait plus que tout ? Naomi voulait plus que tout avoir un frère plus jeune.

Un rêve qu’elle avait fait connaître à tous ceux qui l’écouteraient. Elle jouait souvent avec ses poupées et parlait de tenir des bébés. Cynthia et Johnny avaient tous deux envisagé d’avoir un autre bébé, mais ils n’étaient tout simplement pas sûrs que ce soit le bon moment. Ils devaient s’assurer qu’ils ne se lancent pas rapidement dans cette aventure sans considérer ce que cela puisse leur apporter. Ce n’est pas d’un autre enfant dont ils avaient peur, c’était juste le fait que le couple voulait s’assurer qu’ils prenaient la bonne décision au bon moment.

Faire grandir la famille

Avoir Naomi était une bénédiction pour les jeunes parents qui aimaient passer du temps avec l’heureuse fillette de trois ans. Ils appréciaient sa compagnie et l’aimaient profondément. Personne ne connaissait mieux Cynthia et Johnny que leur fille Naomi. Cependant, avoir un autre enfant semblait être une toute autre affaire. Ils étaient jeunes et devaient composer avec une économie chancelante. Cela ne semblait pas être une bonne idée financière.

Johnny et Cynthia savaient bien que leur fille Naomi aspirait à avoir des frères et sœurs. En même temps, ils devaient tous les deux bien réfléchir avant de prendre cette décision. Ils devaient s’assurer d’améliorer leurs conditions financières avant de prendre cette décision car avoir un autre enfant signifiait avoir plus de dépenses. Et ils pensaient dans la bonne direction. Ils envisageaient d’avoir un autre bébé et d’agrandir leur famille.

Faire confiance au destin

Cependant, avec le succès de Naomi, le jeune couple a décidé que ce ne serait pas une mauvaise chose d’avoir un autre bébé. Et au lieu de s’inquiéter de l’avenir, ils ont décidé qu’il valait mieux laisser le destin suivre son cours. Si l’enfant était né, ils l’aimeraient certainement beaucoup. Il n’est pas anormal que les parents en aspirent déjà à un autre. Il était donc tout à fait normal que Johnny et Cynthia ressentent cela.

Finalement, leur parentalité a dominé leurs idées de planification financière minutieuse. Ils n’étaient plus préoccupés par les finances. Ils ont décidé qu’ils iraient pour un autre bébé. Ils étaient bien conscients du fait que leur petite fille de trois ans, Naomi, aimerait avoir un frère ou une sœur. Alors ils ont arrêté de planifier activement leurs finances. Ils avaient laissé à leur sort le soin de décider à leur place. De plus, ils avaient laissé le temps de décider s’ils allaient avoir un autre bébé ou non.

Les prochaines étapes

Alors qu’ils avaient décidé de laisser le destin venir, ils n’espéraient toujours pas activement concevoir. Ils avaient encore leurs hésitations. Au lieu de cela, ils ont fait un compromis et Cynthia a abandonné le contrôle des naissances. Ils savaient qu’il faudrait quelques mois pour que son cycle commence et ont donc décidé de laisser les mois être leur période de décision. Les mois passèrent et le couple semblait être clair. Cynthia n’a montré aucun signe d’attente et a ressenti une vague de soulagement à cause de cela. Même si cette fois ses inquiétudes n’avaient rien à voir avec les finances du couple et plutôt avec un problème qu’elle évitait depuis longtemps.

Ils n’étaient plus préoccupés par les finances. Ils ont décidé qu’ils iraient pour un autre bébé. Mais cela ne semblait pas se produire car Cynthia ne montrait encore aucun signe de grossesse. Alors qu’est-ce qui avait pu inquiéter Cynthia ? Aussi, pourquoi l’évitait-elle ? Était-ce sans importance qu’elle l’évite ou était-ce juste trop important qu’elle doive l’éviter pendant longtemps ? Cynthia avait sûrement quelque chose d’important en tête qui l’avait inquiétée.

Cynthia avait des regrets

Cynthia avait des réserves sur son avenir avec Johnny. Elle a estimé que leur mariage n’était pas aussi stable qu’elle l’avait espéré et pouvait sentir qu’elle n’était plus amoureuse de son mari. Ont-ils toujours été distant comme ça ? Non! Ils s’étaient toujours aimés contre toute attente. Ils avaient partagé et apprécié chaque moment de leur vie ensemble depuis qu’ils étaient lycéens et avaient travaillé leur relation pour en arriver là.

Ils ont toujours eu confiance l’un en l’autre et se sont fait confiance à tous égards. Alors, qu’est-ce qui a soudainement inquiété Cynthia ? Pourquoi a-t-elle des sentiments différents maintenant? Elle a lutté pour garder ces soucis à distance, mais ce n’était pas vraiment facile, surtout avec les récents développements. Elle ne pouvait tout simplement pas s’en empêcher. Ses pensées n’étaient plus prêtes à s’arrêter et elle commençait à s’inquiéter. Cynthia était inquiète pour sa relation avec Johnny.

Johnny se sentait différent

Cynthia semblait avoir de nombreux prétendants qui l’admiraient dans son travail et dans la ville. Il semblait qu’ils étaient tous capables d’apporter l’étincelle qu’elle ne ressentait plus pour son mari. Cependant, elle se sentait très coupable, elle savait que Johnny ne partageait pas ces réserves sur leur relation, mais elle ne pouvait pas lutter contre ce sentiment. Mais les choses allaient se compliquer. Johnny n’était pas au courant de ce qui se passait dans sa tête.

Elle n’a pas encore partagé sa pensée avec Johnny. Elle gardait ses sentiments pour elle seule. En fait, elle voulait tout éviter. Cynthia a fait de son mieux pour éviter ces sentiments, mais ils ont continué à venir à elle. Elle ne pouvait plus se retenir. Qu’allait-elle faire ensuite ? Avait-elle prévu de faire savoir à Johnny ce qu’elle pensait depuis un moment ? Cependant, quelque chose s’est produit qui a certainement arrêté les pensées de Cynthia pendant un certain temps. Elle est tombée malade.

Cynthia tomba malade

Bien que nous sachions ce qui se passait dans sa tête ces jours-ci, un matin, Cynthia s’est réveillée nauséeuse, son corps lui faisait mal et ses genoux étaient faibles. Elle trébucha jusqu’à la salle de bain et se retrouva retournée sur les toilettes. Johnny était au travail et ne serait pas de retour avant des heures. Ne voyant aucune autre option, elle a appelé un taxi et s’est dirigée vers la clinique locale. Cynthia a été aidée à voir le docteur.

Elle a expliqué ses symptômes et répondu aux questions que le médecin lui a posées sur sa routine cette semaine-là. Après quelques questions, le médecin a eu des nouvelles choquantes pour Cynthia. Il lui a demandé de se coucher et a effectué son dernier test. On le sait, ils avaient laissé le destin décider à leur place. Le destin a donc voulu prendre une décision et apporter quelque chose de nouveau à Cynthia et Johnny. Qu’est-ce que la foi a décidé pour eux et comment cela se passerait-il pour Johnny et Cynthia ? Au cours des deux derniers mois, Cynthia ne s’inquiétait pas tant d’avoir un autre bébé, mais elle s’inquiétait de sa relation avec Johnny. Maintenant, il semble que les cartes ont été mélangées. Voyons comment cette maladie apporte du bien-être à Cynthia.

Cynthia enceinte

Le médecin a fait tous les tests qui étaient obligatoires pour le diagnostic. Il était maintenant temps de discuter des résultats avec Cynthia. Alors Cynthia a été appelée pour voir le médecin. Cynthia s’assit sur la chaise et fronça les sourcils. Elle avait l’impression de savoir ce que le docteur était sur le point de lui dire, mais elle espérait toujours que ce n’était pas vrai. Comme nous savons qu’il y a d’autres choses qui deviennent prioritaires dans l’esprit de Cynthia à ce stade de sa vie. Elle n’espérait pas entendre du docteur ce qu’il allait lui dire dans un instant.

Finalement, le médecin est revenu et a offert une révélation choquante : « vous êtes enceinte ». Cynthia fixa le docteur, n’en croyant pas tout à fait ses oreilles. Mais il y avait plus de nouvelles. Que pourriez-vous attendre de plus si vous appreniez déjà que vous êtes enceinte ? Cynthia tenait maintenant à écouter ce que le médecin allait lui dire en dehors des nouvelles que le médecin venait de lui donner. Elle attendit patiemment que le médecin commence par la seconde nouvelle.

Cynthia attend des triplés !

Le Docteur a semblé être assez heureux en communiquant la nouvelle à Cynthia. Le médecin avait déjà fait tous les tests et dit à Cynthia qu’elle était enceinte. Après avoir dit cela à Cynthia, le médecin lui a dit que non seulement elle était enceinte, mais qu’elle s’attendait à un peu plus qu’un paquet de joie. Cynthia était étonnée d’entendre ça. Elle est devenue curieuse et a demandé au médecin d’expliquer ce qu’il voulait dire. Le médecin a alors dit à Cynthia qu’elle n’attendait pas 1, ni 2 mais 3 bébés ! Elle allait avoir des triplés !

Le choc était trop dur à supporter pour Cynthia. Elle n’en croyait tout simplement pas ses oreilles. Elle ne s’attendait pas à être enceinte à ce moment-là et encore moins enceinte de trois bébés. Cela donna à Cynthia une sensation de vertige pendant un moment. Le médecin a expliqué qu’elle était probablement enceinte d’environ un mois et demi. Que pouvait-elle faire ? Elle était juste abasourdie et ne savait pas quoi dire ou quoi faire. Cependant, le médecin a continué à expliquer tout ce qu’elle devait faire ensuite pour s’assurer qu’elle et les triplés restent en bonne santé.

Se sentir coincé

Dans les semaines qui ont précédé la nouvelle, Cynthia était de plus en plus convaincue que quitter Johnny était la bonne chose à faire. Non seulement elle était au courant de leur relation, mais c’était devenu un point sensible pour elle et elle ne pouvait pas croire qu’il ne pouvait pas voir à quel point elle était malheureuse avec lui. Mais maintenant, avec trois bébés en route, Cynthia se sentait coincée dans sa vie. Elle a dû prendre la décision qui lui convenait. Elle a donc dû y réfléchir encore et encore.

Cynthia pensait que Johnny ne lui accordait pas assez d’attention et Johnny n’avait aucune idée de ce qui se passait dans sa tête. En dehors de cela, Cynthia elle-même a récemment reçu un autre choc. On lui a dit qu’elle attendait des triplés. Ce n’était bien sûr pas une nouvelle normale pour elle. Nous savons que les grossesses normales peuvent également se compliquer et causer des dommages mortels. On peut donc imaginer ce que ressentait Cynthia quand elle pensait à elle-même et à sa santé. Elle était, bien sûr, stressée et a dû réfléchir plus profondément pour s’assurer que toute décision qu’elle allait prendre au sujet de Johnny n’était pas précipitée.

Profondément dans la pensée

Cynthia est sorti du bureau du médecin et est rentrée chez elle, ses pensées remplies des nouvelles choquantes qu’elle venait de recevoir. Comment partagerait-elle la nouvelle avec Johnny ? Que pouvait-elle bien dire ? Serait-ce le signe d’un nouveau départ pour eux ? Ou n’y avait-il aucun espoir ? Comme nous le savons, la relation entre Cynthia et Johnny n’était plus la même que par le passé.

Leur passé était bien meilleur que le présent. Ils se comprenaient et se faisaient confiance. Ceci, cependant, a changé maintenant. Après tout, Cynthia pense qu’elle n’est pas prise en charge par Johnny. Par conséquent, elle mérite un meilleur ajustement pour elle. Johnny n’a même pas pris la peine de se renseigner sur ses sentiments. La position de Cynthia est maintenant évidente. Elle a un autre défi d’annoncer à Johnny la nouvelle qu’elle est enceinte de triplés. Elle avait l’impression d’être coincée mais pourtant elle s’est ressaisie et a trouvé un moyen de s’en sortir.

Cynthia choisit l’honnêteté

Au moment où elle est rentrée à la maison, sa tête était un peu plus claire et elle savait ce qu’elle avait à faire. Elle dirait la vérité à Johnny. Johnny n’était pas à la maison à ce moment-là. Cynthia a décidé qu’elle avouerait tout, son mécontentement, les triplés, et verrait comment elle se sentait par la suite. Faisant les cent pas, elle attendit que Johnny rentre à la maison. Johnny est rentré à la maison quelques heures plus tard et elle l’a fait asseoir pour parler de ces choses.

Cynthia a partagé la nouvelle des triplés qui a rendu heureux Johnny, mais a ensuite partagé ce qu’elle ressentait vraiment. Johnny a été choqué et blessé. Ses rêves d’agrandir leur famille semblaient s’effondrer. Johnny n’avait aucune idée de ce dont parlait Cynthia. Il était juste sans voix d’écouter tout ce qu’elle lui disait. En fait, Johnny ne s’était jamais attendu à ce que Cynthia imagine même penser à tout ça. Néanmoins, c’est arrivé. Johnny devait écouter et admettre tout ce que Cynthia venait de lui dire.

Il essaie de sauver le mariage

Cynthia venait de céder à ses sentiments. Elle a exprimé sans filtres tout ce qu’elle ressentait en elle depuis longtemps. Johnny était surpris. Il était juste déconcerté par tout ce qu’elle disait parce qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait dans sa tête. Il a supplié Cynthia de reconsidérer, d’essayer de réparer leur mariage. Bien qu’il ait fait quelques erreurs, il était sûr qu’ils pourraient arranger le mariage tant qu’ils se faisaient confiance.

Mais alors Cynthia révèle à Johnny la dernière chose qu’elle avait gardée cachée. Le secret était bien trop troublant pour Johnny. Il ne pouvait plus rien faire maintenant. Bien qu’il prévoyait de faire en sorte que Cynthia résolve la situation, maintenant les choses avaient totalement changé. Johnny ne pouvait que souhaiter que ce que Cynthia lui disait ne soit pas vrai. Parfois, tout peut changer le cours de votre vie heureuse. Tout ce que Johnny voulait, c’était sauver sa famille et voir sa famille grandir.

La tromperie de Cynthia

Cynthia a avoué qu’elle voyait quelqu’un d’autre à proximité pendant quelques mois. Elle était gênée par son comportement, mais elle croyait que partager cela allait aider Johnny à voir que leur mariage était terminé et l’aiderait à aller de l’avant. Johnny n’en croyait pas ses oreilles. Elle lui a déversé tout ce qu’elle avait sur son cœur. Johnny était gêné et bien sûr blessé de savoir que sa femme fréquentait quelqu’un.

La situation était devenue difficile maintenant. Johnny a d’abord voulu sauver le mariage. Mais après avoir su que sa femme Cynthia n’était plus sincère avec lui, Johnny a changé d’avis. Ses mains étaient liées maintenant et il ne voulait plus rester avec elle. Il était obligé de laisser partir sa femme bien-aimée. Ce n’était pas du tout agréable pour lui. Il n’avait jamais pensé à se séparer de sa femme et encore moins de cette manière.

Bataille pour la garde

Johnny et Cynthia étaient ensemble depuis le lycée, étaient sortis ensemble jusqu’à l’université et se sont mariés plus tard. Leur relation dure une quinzaine d’années. Ils avaient partagé et apprécié chaque instant de leur vie ensemble, il était difficile pour Johnny d’accepter le fait que sa femme n’avait plus aucun sentiment pour lui dans son cœur. À ce stade de leur vie conjugale, ils étaient tous les deux impuissants de différentes manières.

De façon inattendue, Cynthia s’est arrangée sans que Johnny l’accompagne. Johnny était si furieux, comment Cynthia a-t-elle pu faire ça à leur famille ? En apprenant la nouvelle, il s’est senti désespéré et il a choisi de donner à Cynthia le divorce qu’elle souhaitait. Cependant, ils voulaient tous les deux la garde de Naomi et de ses frères et sœurs qui allait naître. La bataille pour la garde a été longue, mais le juge a finalement pris sa décision.

Cynthia obtient la garde

Le tribunal a accordé à Cynthia la garde de Naomi, le facteur décisif était que Naomi a dit qu’elle préférait rester avec Cynthia. Cependant, le juge a déclaré qu’il était trop tôt pour se prononcer sur le cas des triplés. Le juge a expliqué que lorsque le triplet entrera dans ce monde, le tribunal tranchera alors à leur sujet. Par conséquent, Cynthia et Johnny ont tous deux dû revenir après la naissance des bébés.

Que signifiait cette décision pour eux ? Ont-ils eu une autre chance ? Johnny a dû accepter de tout cœur la décision du tribunal. Il était désolé de laisser partir Naomi. Mais depuis que Naomi elle-même a choisi d’aller avec sa mère, il ne pouvait plus se battre pour cela. Quelqu’un pourrait-il imaginer un couple heureux comme Johnny et Cynthia se retrouver dans une salle d’audience comme celle-ci ? Probablement eux-mêmes n’avaient-ils jamais imaginé que leur belle vie de couple se terminerait par un désastre comme celui-ci.

Satisfait mais effrayé

Pour en revenir à la décision du tribunal, maintenant Cynthia était satisfaite du résultat de l’obtention de la garde de Naomi, mais elle avait toujours peur. Johnny était blessé par le fait que Naomi préférait rester avec Cynthia plutôt qu’avec lui. Il a commencé à faire d’autres demandes. L’avocat de Cynthia l’a informée qu’il y avait de fortes chances qu’elle n’obtienne pas la garde de ses triplés. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Cynthia pourrait ne pas obtenir la garde complète des triplés.

Le principal point était sa situation financière. Le juge a décidé que sa situation financière était suffisante pour s’occuper de Naomi, mais pas nécessairement pour s’occuper de quatre enfants, ce que Cynthia aurait une fois les triplés nés. Il devrait s’améliorer dans les prochains mois. Il fut un temps où ils formaient un couple heureux. Il aurait mieux valu qu’ils ne l’abandonnent pas à leur sort. Maintenant, ils voient tous les deux ce que le destin leur a apporté. C’est Cynthia qui en subit les conséquences maintenant.

Situations financières

Au contraire, cependant, Johnny a pu fournir la stabilité financière dont les triplés auraient besoin. Il était plus stable dans son travail que Cynthia. Lorsque la garde partielle et la pension alimentaire pour enfants ont été discutées, il a combattu l’idée qu’il pourrait avoir besoin de payer une pension alimentaire pour enfants à Cynthia. Il se disputait déjà une pension alimentaire pour Naomi et exigeait que non seulement les triplés lui reviennent, mais que Cynthia lui verse une pension alimentaire pour eux !

Cependant, nous savons que le tribunal a statué totalement contraire à la demande de Johnny. La garde de Naomi a été confiée à sa mère Cynthia et le tribunal a dit à Johnny qu’il pourrait devoir payer les dépenses de Naomi si par hasard Cynthia n’avait pas assez d’argent. Cependant, l’avocat de Cynthia l’a informée qu’il y avait de fortes chances qu’elle n’obtienne pas la garde de ses triplés. Quoi qu’il en soit, nous voyons que la vie n’était pas facile pour aucun d’entre eux.

Temps difficile

Pendant ce temps, le nouveau petit ami de Cynthia, Eric, était également incapable de subvenir aux besoins financiers de sa famille, car il pouvait à peine subvenir à ses besoins. Cynthia se sentait coincée. De plus, être enceinte de triplés n’était pas facile. Plusieurs jours, Cynthia se sentait trop faible pour vraiment faire quoi que ce soit. Elle a fait de son mieux, mais la grossesse a fait des ravages sur son corps. Elle a finalement passé la plupart de son temps à la maison avec son petit ami, Eric, à prendre soin d’elle.

Une chose était sûre, et c’était que Cynthia se noyait dans de profondes pensées à chaque fois. Elle s’est souvent demandé si c’était vraiment une bonne décision de quitter Johnny ? Cette séparation douloureuse en valait-elle la peine ? Pendant ce temps, elle s’est également souvenue des vieux jours dorés qu’elle a passés avec Johnny. Quoi qu’il en soit, elle se ressaisit car ce n’était pas le bon moment pour elle de rester coincée dans ses pensées. Elle devait avancer.

Situation bloquée

Les mois passèrent et la situation ne s’améliora pas du tout. Cynthia était capable de gérer sa trésorerie actuelle mais n’avait aucun moyen d’améliorer sa situation financière. Eric s’est avancé et a commencé à essayer très fort, mais il n’a toujours pas réussi. Les deux étaient naturellement inquiets pour leur avenir. Dans le même temps, Johnny s’assurait de plus en plus d’obtenir la garde à la naissance des triplés.

Il a obtenu une promotion avec un meilleur salaire et a pu s’offrir une meilleure maison. De plus, il a noué une nouvelle relation avec une femme qui mourait d’envie d’être mère. Il comptait sur ces triplés. Au milieu de cette situation, il semblait que Cynthia avait pris la mauvaise décision en se séparant de Johnny. Eric était sans aucun doute un gars sympa mais c’était un pot vide. Il ne pouvait rien faire pour améliorer la situation désastreuse dans laquelle ils se trouvaient. De l’autre côté, il semblait que Johnny et sa nouvelle femme était prêts à prendre chaque taureau par les cornes. Johnny avait commencé à gagner un beau salaire et était impatient d’obtenir la garde des triplés.

La vie de Noémi

Naomi n’avait que trois ans maintenant. Elle était plus encline envers sa mère. Elle lui ressemblait aussi par l’apparence. Naomi avait récemment commencé la maternelle et aimait jouer avec ses amis. Bien que beaucoup de ses amis voulaient des jouets et des robes, Naomi avait des aspirations différentes. Naomi a toujours cherché à avoir des frères et sœurs. Elle avait exprimé son désir à ses parents.

Cynthia et Johnny avaient tous deux envisagé d’avoir un autre bébé. Et c’est là que toute l’histoire avait commencé. Naomi a commencé à passer les week-ends avec son père. Elle a apprécié son temps avec lui et avec sa nouvelle petite amie. Cynthia se sentait coupable de ne pas être en mesure de fournir plus à Naomi. Elle était heureuse que Naomi ait pu maintenir une relation avec son père, mais leur lien amélioré la blessait toujours. Elle s’inquiétait de plus en plus de ce qui se passerait lorsque les triplés arriveraient.

Naissance à venir

La date de livraison approchait rapidement. Eric a emmené Cynthia à l’hôpital à titre préventif, car se préparer à des triplés demande beaucoup plus de précautions qu’une grossesse normale. On sait très bien que la grossesse et les difficultés de l’accouchement ne sont pas du tout faciles. L’accouchement de triplés est totalement différent d’une grossesse normale. Nous savons que les grossesses normales peuvent également se compliquer et causer des dommages mortels.

On peut donc imaginer ce que ressentait Cynthia lorsqu’elle pensait à elle-même et à sa santé. Quoi qu’il en soit, Cynthia a été emmenée à l’hôpital par Eric et elle était très bien soignée. Les médecins et le personnel ont toujours été coopératifs avec elle. Pendant que Cynthia et Eric étaient à l’hôpital, Naomi a été envoyée chez Johnny jusqu’au moment de la naissance. Cynthia espérait que Johnny ne tenterait pas quelque chose de fou. Bien sûr, il n’a rien fait de fou. Lui et sa nouvelle petite amie aimaient passer du temps avec Naomi.

Un dur travail

Enfin, le moment que Cynthia attendait est arrivé. C’est maintenant le moment de l’emmener vers la salle d’accouchement où elle serait prise en charge par le personnel médical. On peut désormais comprendre son impuissance lors de l’accouchement de ses triplés. Lorsque Cynthia a accouché, Eric était à ses côtés. Johnny s’est également présenté avec Naomi mais n’est pas parti. Cynthia a estimé qu’elle ne pouvait pas lui refuser le droit d’être là parce qu’il était le père des triplés.

C’est pourquoi Johnny avait tous les droits de rester là à l’hôpital. L’ensemble du processus commençait à devenir très gênant, ce qui rendait Cynthia plus anxieuse et augmentait sa douleur. L’accouchement a été assez difficile, comme on pouvait s’y attendre bien sûr avec des triplés. Il a fallu sept heures pour l’ensemble du processus. Cynthia était épuisée par la suite. Eric et Johnny attendaient tous les deux avec impatience de voir les bébés. Le médecin savait qu’il y avait un conflit de paternité, par conséquent, il savait quoi faire.

Pendant l’accouchement

L’agonie de l’accouchement de triplés vient de commencer. Cynthia n’a pas eu la chance de tenir ses enfants dans leurs bras après leur naissance, car ils ont été immédiatement emmenés dans une autre pièce pour des tests de base. De plus, ce n’était pas comme si elle était capable de s’accrocher au premier ou au deuxième alors qu’elle était encore en travail. Pourtant, la situation était juste un peu déchirante pour elle. Elle se débattait mentalement, émotionnellement et physiquement.

Les étapes de la grossesse et de l’accouchement, qu’il s’agisse d’un cas normal ou particulier, sont toujours considérées comme une période difficile dans la vie d’une femme. Et donner naissance à des triplés rend les choses plus difficiles pour une femme. Certes, les grossesses normales peuvent aussi être difficiles, mais donner naissance à des triplés n’est jamais une partie de plaisir. On peut donc imaginer la douleur et le stress que traversait Cynthia, considérant que sa relation avec Johnny venait de se terminer.

Peur de ce qui arriverait

À la fin, Cynthia était absolument épuisée. L’ensemble du processus n’était pas encore terminé car il y avait encore des problèmes à résoudre. Elle ne pouvait même pas penser à la perspective de perdre ses bébés au profit de Johnny. Heureusement, Johnny a gardé une distance respectueuse. Cynthia a fait de son mieux pour retenir les larmes de toutes les émotions effrayantes qu’elle avait. Après que Cynthia ait retrouvé un peu de ses forces, elle a demandé au médecin si elle pouvait maintenant voir et tenir ses bébés.

Johnny a commencé à protester mais une infirmière lui a dit de rester calme. Elle était bien la mère, même si le statut du père restait à déterminer. Cependant, le médecin avait un message inattendu pour elle. On ne peut pas imaginer ce qu’elle allait vivre. Elle souffrait et etait aussi dans un état de confusion totale. Elle vient de donner naissance à trois bébés mais toujours, elle ne pouvait pas les voir. Cependant, étant mère, elle avait le droit d’accueillir les nouveau-nés. La voyant dans un état si désespéré, le médecin ne lui a permis de tenir ses bébés qu’après avoir repris des forces.

Les doutes du docteur

Une fois qu’une femme tient son nouveau-né dans ses bras, elle a naturellement tendance à oublier les douleurs qu’elle a subies. Pour Cynthia, c’était un peu différent des autres. Le médecin lui a retiré les bébés juste après l’accouchement. Elle n’a pas pu les rencontrer. Mais pourquoi le médecin l’a-t-il fait ? Le médecin a-t-il une mauvaise nouvelle à lui annoncer ? S’agit-il de la santé de ses triplés ? Ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec sa propre santé ?

Au début, le médecin a dit à Cynthia qu’il n’avait pas beaucoup d’informations. Ce qu’il savait, c’est que les bébés ont subi des tests supplémentaires. Cynthia s’est immédiatement inquiétée et a commencé à poser de nombreuses questions. Est-ce qu’ils allaient bien ? Pourquoi ne pouvait-elle pas les voir ? Son rythme cardiaque a augmenté et les moniteurs ont commencé à biper. Le médecin a tout de suite essayé de calmer Cynthia en lui disant que ce n’était rien de dangereux, mais qu’elle a dû attendre encore un peu. À vrai dire, le médecin a hésité jusqu’à ce que les résultats des tests de paternité soient connus. Il avait remarqué quelque chose à propos des bébés et voulait en être sûr.

L’esprit se déchaîne

Malgré les paroles apaisantes du docteur, Cynthia était extrêmement effrayée. Quel pourrait être le problème? Elle avait peur pour la santé de ses bébés. Elle craignait également que Johnny n’ait fait quelque chose pour s’assurer qu’il puisse les lui voler ! Les craintes de Cynthia contre Johnny semblaient un peu injustes. Cela signifiait-il qu’elle était injuste envers Johnny ? Non, ça ne veut pas dire ça. Tout le monde sait qu’il est tout à fait normal pour une nouvelle mère d’avoir de tels sentiments.

Cynthia était juste un peu plus inquiète de la situation en raison de la présence de Johnny à l’hôpital. Elle ne savait pas ce qu’il ressentait. Cependant, Johnny était également fatigué d’attendre et a emmené Naomi dans la salle d’attente afin qu’il n’ait plus à rester seul. Cynthia était inquiète pour Naomi et a envoyé Eric après eux juste au cas où. Elle espérait que Johnny n’avait aucune idée de voler les triplés et de s’enfuir. La situation a l’air un peu dramatique mais au final, Johnny n’avait aucun antécédent de fugue. Ce n’étaient que les délires que Cynthia avait à cause des douleurs de l’accouchement et de sa confusion au sujet de la garde des triplés.

À la recherche de Johnny

Cynthia ne pouvait s’empêcher de penser. Ses inquiétudes se sont accumulées jusqu’à ce que le médecin rentre dans la pièce. Ce n’est qu’après l’arrivée du médecin qu’elle cessa de s’inquiéter un instant. En fait, c’était un moment pour elle de se réjouir. Tous ses soucis étaient centrés sur ce moment. Finalement, le médecin et quelques infirmières de l’hôpital ont ramené un sourire sur son visage et elle a poussé un soupir de soulagement.

Ils lui ont fait ressentir la bénédiction d'être mère de trois enfants adorables et en bonne santé. Le Docteur et quelques infirmières amenaient les bébés, un par un. Les infirmières ont aidé à placer les bébés autour de Cynthia et elle était si heureuse. Mais ensuite, le médecin a demandé où était Johnny, mais il n'a pas voulu dire pourquoi. Il voulait juste savoir où se trouvait Johnny. Auparavant, il était assis dans la salle d'attente avec Naomi.

Les Triplés

Cynthia était si heureuse d’avoir ses trois bébés à ses côtés. Elle profitait de son moment tant attendu. Après que le médecin lui ait remis les triplés, il est parti traquer Johnny. Il a demandé aux infirmières si elles l’avaient vu dans les environs, mais elles ont toutes répondu négativement. Le médecin voulait savoir où se trouvait Johnny. Il se souvient avoir vu Johnny et Naomi assis dans la salle d’attente. Mais il n’a pas pu les trouver là-bas cette fois.

Il était important pour le médecin de retrouver Johnny le plus rapidement possible. Il y a une heure, cela aurait soulevé beaucoup de questions avec Cynthia, mais elle était trop préoccupée par les trois bébés dans ses bras. Elle ne voulait pas penser au fait que c’était peut-être le seul moment qu’elle pouvait passer avec eux. Pendant un instant, il sembla qu’elle avait tout oublié. Elle semblait accorder moins d’attention à la curiosité du docteur de retrouver Johnny. Quoi qu’il en soit, le médecin a continué sa chasse à Johnny car il devait lui parler.

Des résultats surprenants

Une heure plus tard, le médecin est revenu dans la chambre avec Johnny près de lui. La chose surprenante était que les larmes coulaient sur le visage de Johnny. Il ne regarderait même pas Cynthia et les bébés. Cynthia était très confuse et serra plus fort ses triplés. Elle a tout d’un coup pensé que Johnny lui arracherait les triplés et s’enfuirait. Elle pensait que Johnny leur ferait quelque chose de fou.

Mais elle se demandait aussi pourquoi Johnny pleurait ? Elle s’est dit que si Johnny allait voler ses trois nouveaux-nés et s’enfuir de l’hôpital, alors Johnny ne devrait pas du tout pleurer. Eh bien, si ce n’était pas le cas, quel était le problème alors ? Le médecin a alors commencé à expliquer tout ce qui se passait. C’était maintenant au tour du médecin de détailler la situation et de détendre Cynthia. Elle avait été très nerveuse de voir Johnny se tenir juste devant elle. Comme on peut le deviner, le médecin avait quelque chose de très important à dire. C’était la raison pour laquelle il cherchait Johnny.

Infirmière observatrice

Nous connaissons la situation de Johnny et de Cynthia à ce moment-là dans la chambre d’hôpital. Le moment était venu pour le Docteur de parler et de révéler la vérité. Le médecin a commencé à expliquer que lors de l’accouchement, une des infirmières avait étudié Johnny et Eric. Puis, en faisant tous les tests auditifs et visuels de base, avant même le début des tests de paternité, elle a remarqué que les bébés ne semblaient pas du tout ressembler à Johnny. Si elle devait deviner, elle dirait qu’ils ressemblaient plus à Eric.

Ce n’était pas une annonce ordinaire faite par le médecin. La déclaration du médecin avait tout changé. Nous pouvons dire en toute sécurité que le médecin vient de retourner les cartes maintenant. Comme on peut le voir, celui qui allait perdre la partie était Johnny, pas Eric. L’annonce du médecin a surpris Johnny. Il n’en croyait pas ses oreilles. C’était la raison pour laquelle il pleurait. Alors que Johnny était bouleversé, il était temps pour Cynthia d’être heureuse. Elle continua à serrer étroitement ses triplés et regarda Eric, debout juste à côté d’elle.

Surprise Surprise

Mais, comme ils avaient déjà accepté de faire des tests de paternité, il leur suffisait de soumettre l’ADN des triplés, Johnny et Eric. Parce que les tests de paternité sont des choses délicates, cela a pris beaucoup de temps, et donc tout le monde a dû attendre. Alors que les tests commençaient à revenir, ils ont rapidement découvert que l’ADN des triplés ne correspondait pas à Johnny. Ils ont donc dû attendre les tests de paternité d’Eric. C’est à ce moment-là qu’ils ont amené les bébés à Cynthia parce qu’ils ont obtenu tout ce dont ils avaient besoin des enfants.

Le médecin est allé trouver Johnny pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Quand Eric est revenu des tests, ils ont découvert qu’il correspondait à l’ADN des triplés ! Toute l’histoire a radicalement changé maintenant. Les inquiétudes de Cynthia concernant le vol de ses triplés par Johnny et sa fuite de l’hôpital semblaient s’estomper progressivement. Après avoir su que Johnny n’était pas le père du triplé, Cynthia était très soulagée. C’était en effet un moment pour elle de laisser aller tous ses soucis.

Le vrai père

Ainsi, il s’est avéré que lors de leur liaison, Eric avait fécondé Cynthia par opposition à Johnny. Des larmes ont commencé à couler des yeux de Cynthia. Elle ne pouvait pas le croire. Cela voudrait dire que Johnny n’avait aucun pouvoir sur les triplés et qu’elle n’en perdrait pas la garde. Elle devrait encore se battre pour Naomi bien sûr, mais Naomi avait déjà dit ce qu’elle voulait. Par conséquent, Cynthia ne s’inquiétait pas du tout pour ses enfants. Il était désormais clair qu’elle était totalement indépendante de Johnny vis-à-vis de ses enfants.

Pour ajouter à son plaisir, Johnny a rapidement quitté l’hôpital. Maintenant, c’était juste son amour Eric, qui l’avait mise enceinte pendant leur liaison et est finalement devenu le père des triplés. Eric et Cynthia étaient tous les deux très heureux et satisfaits de leur relation. Pourquoi ne le seraient-ils pas ? Après tout, c’était le miracle de leur relation qui les avait mis dans une position favorable où ils étaient complètement libres de toute sorte d’influence de Johnny.

Abandonner l’affaire

Comme Johnny n’était pas le père des triplés, il n’avait plus aucun droit sur eux maintenant. Il n’était tout simplement plus éligible pour réclamer la garde du triplé. Cependant, Cynthia pensait toujours à se battre contre Johnny pour la garde de sa fille. Mais elle avait juste la chance de l’avoir déjà à ses côtés. Alors après cette fin dramatique, Johnny a appelé son avocat et lui a dit d’abandonner complètement l’affaire.

Il savait maintenant la vérité déchirante qu’il n’était pas le vrai père des triplés dont il avait tant anticipé la naissance. Il était découragé par le fait que Cynthia l’avait trompé alors qu’elle dormait encore avec lui. Il a accepté cette évolution en se persuadant qu’il avait découvert le vrai père des triplés au bon moment et qu’il n’avait pas à s’occuper des enfants qui n’étaient même pas les siens. S’il voulait des enfants, il pourrait les avoir avec sa nouvelle petite amie.

Le meilleur des cas

Eric est revenu dans la pièce et a serré Cynthia dans ses bras. Il a embrassé tous ses enfants. En ce qui concernait Cynthia, la chance lui souriait d’une manière qu’elle n’avait même pas osé imaginer. Johnny avait rendu tout cela si terrible, en supposant que les triplés étaient les siens, qu’elle craignait qu’il ne fasse tout son possible pour les lui enlever. C’était quelque chose qui l’avait tenue éveillée pendant des mois.

Cela s’est avéré être un scénario complètement différent maintenant. Cynthia n’avait pas à se soucier de la garde de ses triplés, puisque Johnny n’était pas le vrai père de ces trois enfants, ce qui signifiait qu’il perdait automatiquement le droit de réclamer leur garde. Il a exprimé sa colère en laissant Naomi avec Cynthia après avoir entendu qu’Eric était le père de trois enfants. Johnny n’allait plus s’occuper de Naomi.

Récupérer avec le temps

Rien n’est constant dans la vie, pas même la vie elle-même. Tout change avec le temps. Ce qui compte vraiment, c’est que le changement dans la vie vous apporte du bien ou du mal. Cynthia et Johnny avaient laissé la décision d’avoir un autre enfant et leur situation financière au sort de décider. Maintenant, nous voyons les changements que la vie leur a apportés sur une courte période de temps. Cela a eu une conséquence pour Naomi et les triplés.

Quoi qu’il en soit, Naomi était également heureuse d’avoir des frères et sœurs. Au cours des deux prochains mois, les choses se sont améliorées pour tout le monde. Eric a trouvé un meilleur travail et a commencé à gagner plus d’argent. Cynthia n’avait plus à se soucier de rien et Johnny a commencé à payer une pension alimentaire appropriée pour Naomi. La relation de Johnny et Cynthia a pu s’améliorer car ils étaient des coparents responsables. Ainsi, Cynthia et Johnny, autrefois le couple de rêve , se sont retrouvés separé. Leur relation a pris fin au bout de quinze ans. Maintenant, Johnny vit avec sa nouvelle petite amie et Cynthia vit avec Eric, Naomi et les triplés.