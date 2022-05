Controverse à cause d’une porte-parole blanche pour Nuits d’Afrique

Le Festival international Nuits d’Afrique a été vilipendé sur les réseaux sociaux pour avoir choisi une artiste blanche, la percussionniste Mélissa Lavergne, comme porte-parole de sa prochaine édition. Face au déluge de réactions négatives, la musicienne a préféré se retirer vendredi.© Capture d’écran du compte Instagram du festivalL’affiche qui était sur les réseaux sociaux a depuis été retirée.

« Mon but a toujours été de faire briller les communautés, mais si ma nomination heurte certains, je pense que c’est à l’avantage de personne que je reste en poste », s’est désolée en entrevue au Devoir la coanimatrice de l’émission Belle et Bum, vraisemblablement secouée par la tournure des événements.

Dans le contexte actuel, où les questions d’appropriation culturelle et de racisme systémique sont incendiaires, Mélissa Lavergne avait anticipé la controverse lorsqu’elle avait été approchée par le festival. Mais la direction, formée en partie d’artistes africains, avait fini par la convaincre d’accepter le rôle de porte-parole pour sa 36e édition, justement pour parler à un public plus large, ce qui a toujours été l’objectif de Nuits d’Afrique d’ailleurs.

« La musique africaine, c’est le fil conducteur du festival, mais il y a beaucoup de métissage. Il y a des artistes de partout dans le monde : d’Afrique, des Caraïbes, mais aussi d’Amérique latine, de Montréal et même d’Inde », a expliqué Mélissa Lavergne, qui a participé plusieurs fois au festival dans le passé, et qui compte bien remonter sur scène cette année, même si ce ne sera pas à titre de porte-parole.

La musicienne indique qu’il s’agit de sa décision. Le festival, lui, était prêt à assumer son choix initial, en dépit de la controverse.

Dans un communiqué transmis en fin de journée vendredi, la direction dit comprendre les gens qui ont été blessés, mais ne fait aucun mea culpa. Le président et fondateur du festival, Lamine Touré, continue de penser que Mélissa Lavergne était la personne idéale pour agir à titre de porte-parole.

« Je ne vois pas sa couleur, a-t-il déclaré. Je vois une musicienne avec du cœur qui fait partie de la grande communauté des artistes des musiques du monde de Montréal. La musique rapproche les gens, leur permet de partager des émotions. Elle ouvre les horizons. C’est ce que j’ai toujours voulu et c’est ce que je veux encore. Je comprends les gens qui ont vu un manque de sensibilité dans notre choix, mais nous poursuivons tous le même objectif : celui d’un monde plus inclusif et plus ouvert. »

Le festival a par ailleurs fait savoir que personne ne la remplacera, et qu’il n’y aura donc pas de porte-parole cette année.

Une question qui divise

Sur les réseaux sociaux, la désignation de Mélissa Lavergne, mercredi, avait suscité des réactions diamétralement opposées, y compris au sein des communautés noires. Née d’un père guinéen et d’une mère québécoise, la réalisatrice Aïcha Morin-Baldé faisait partie de ceux qui trouvaient inconcevable qu’une femme blanche représente un événement censé mettre en lumière la musique africaine.

« Il y a tellement de musiciens noirs et africains à Montréal ! Évidemment que des musiciens blancs peuvent monter sur scène lors du festival. La musique africaine est universelle. Mais c’est la moindre des choses que la porte-parole soit au moins issue de l’une des communautés. Si c’était un festival de musique indienne, ce serait normal que le porte-parole soit d’origine indienne », tranche la jeune femme de 25 ans, qui assiste à Nuits d’Afrique avec ses parents depuis qu’elle est enfant.

L’humoriste Michel Mpambara ne raisonne pas du tout ainsi. Gonflé à bloc vendredi, il s’est vivement insurgé du sort réservé à son amie Mélissa Lavergne, qu’il considère comme l’une des meilleures joueuses de percussions africaines de Montréal.

« Elle était la personne tout indiquée pour être porte-parole, mais les trolls disaient que ce n’était pas la place d’une Blanche. Mais c’est quoi la place d’un Blanc, la place d’un Noir ? Je reviens de faire un spectacle à Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord, où il y a quelques Noirs qui travaillent sur la construction. Est-ce que les Blancs là-bas vont désormais pouvoir dire que ce n’est pas la place des Noirs ? Je n’en reviens pas. Les trolls dans cette affaire nous retardent dans notre marche contre le racisme », échappe l’humoriste, qui n’en décolère pas.

Lors des dernières éditions, Nuits d’Afrique avait toujours fait le choix d’un porte-parole aux racines africaines, comme le chanteur Corneille, l’animatrice Myriam Fehmiu ou encore l’humoriste Eddy King.

Le Festival international Nuits d’Afrique doit se tenir cette année du 12 au 24 juillet dans le Quartier des spectacles.

Source : Le Devoir