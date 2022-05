Variole du singe : comment elle se transmet, quels sont les symptômes et ce qu’il faut faire pour éviter d’être infecté

Légende image,Les symptômes de la variole du singe comprennent une éruption cutanée qui commence sur le visage et s’étend au corps

Il s’agit déjà de la plus grande épidémie de variole du singe jamais signalée en dehors de l’Afrique.

Depuis le début du mois, les autorités sanitaires de plusieurs nations, de l’Europe au Canada, en passant par les États-Unis et l’Australie, ont commencé à détecter des cas de cette étrange maladie, dont les précédentes épidémies avaient été très contenues.

L’épidémie de variole du singe touche désormais 15 pays en dehors de l’Afrique. Plus de 80 cas ont été confirmés. Toutefois, le risque pour le grand public est jugé faible.

S’exprimant dimanche à l’ouverture de l’Assemblée mondiale de la santé de son agence, le Dr Tedros a déclaré : « Bien sûr, la pandémie [de Covid] n’est pas la seule crise dans notre monde.

« À l’heure où nous parlons, nos collègues du monde entier réagissent à des épidémies d’Ebola en République démocratique du Congo, de variole du singe et d’hépatite de cause inconnue, ainsi qu’à des crises humanitaires complexes en Afghanistan, en Éthiopie, en Somalie, au Sud-Soudan, en République arabe syrienne, en Ukraine et au Yémen.

« Nous sommes confrontés à une formidable convergence de maladies, de sécheresse, de famine et de guerre, alimentée par le changement climatique, les inégalités et les rivalités géopolitiques », a ajouté le chef de l’OMS.

Quelle réaction de la part du Centre africain de contrôle des maladies (CDC) Afrique ?

« Plusieurs foyers de variole du singe » ont été signalés et maîtrisés en Afrique pendant la pandémie de Covid-19, a déclaré le directeur adjoint du Centre africain de contrôle des maladies, Ahmed Ogwell.

« Nous nous attendons également à ce que d’autres flambées épidémiques surviennent et nous les gérerons de la manière habituelle », a indiqué le Dr Ogwell.

Mais selon lui, si les cas hors du continent sont inquiétants, c’est parce que la maladie est fréquente dans les zones de forêt tropicale humide, principalement dans les régions reculées d’Afrique centrale et occidentale.

Ces dernières années, les cas hors d’Afrique n’avaient été détectés qu’aux États-Unis, en Israël, au Royaume-Uni et à Singapour (ce qui ne veut pas dire qu’ils ne se sont pas produits dans d’autres pays, où les systèmes de détection épidémiologique sont moins développés).

Cependant, ces dernières semaines, les foyers se sont multipliés d’une manière qui a commencé à déclencher des alertes dans les institutions de santé.

Les gens attrapent la variole du singe par les animaux. La transmission de personne à personne n’est pas courante car elle nécessite un contact étroit avec des fluides corporels tels que la salive ou le pus des lésions formées par l’infection.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la plupart des personnes se remettent de la variole du singe en quelques semaines, mais la maladie est mortelle pour une personne sur dix.

Différentes agences de surveillance épidémiologique et des experts ont toutefois précisé que, bien que les cas actuels et leurs formes de contagion soient encore à l’étude, la variole du singe ne constitue pas une menace pour la santé du grand public.

Nous nous penchons ici sur cette maladie rare et peu connue.

Quels en sont les symptômes ?

Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux de tête, les gonflements, les douleurs dorsales, les douleurs musculaires et l’apathie générale.

Le symptôme le plus caractéristique apparaît 1 à 5 jours après la fièvre : une éruption cutanée se développe qui commence souvent sur le visage et s’étend ensuite à d’autres parties du corps, principalement les mains et les pieds.

Dans de nombreux cas actuels, des personnes ont signalé l’apparition de l’éruption dans la zone génitale.

Légende image,Une fois la fièvre tombée, une éruption cutanée peut se développer, commençant souvent sur le visage, puis s’étendant à d’autres parties du corps

L’aspect de ces types de cloques change et passe par différentes étapes avant de former finalement une croûte qui tombe ensuite.

Les lésions peuvent provoquer des cicatrices. Si une personne présente ce type d’éruption, elle doit se rendre chez le médecin et s’isoler pour éviter de transmettre la maladie à d’autres personnes.

L’infection disparaît généralement d’elle-même et dure entre 14 et 21 jours.

La Cleveland Clinic explique qu’une personne peut en infecter une autre jusqu’à ce que toutes les croûtes soient tombées et que la peau soit intacte en dessous.

Il est essentiel de surveiller les symptômes, car le monkeypox, contrairement au covid, ne se transmet pas avant l’apparition des symptômes.

La variole du singe peut se propager lorsqu’une personne est en contact étroit avec une personne infectée. Le virus peut pénétrer dans l’organisme par des lésions cutanées, par les voies respiratoires ou par les yeux, le nez ou la bouche.

Elle n’a pas été décrite auparavant comme une infection sexuellement transmissible, mais elle peut être transmise par contact direct lors de rapports sexuels.

La propagation peut se faire par tout :

le contact avec les vêtements portés par une personne infectée (y compris la literie ou les serviettes)

contact direct avec des lésions ou des croûtes sur la peau du patient

la toux ou les éternuements d’une personne infectée

C’est pourquoi les autorités sanitaires recommandent de ne pas porter de vêtements et de ne pas avoir de contacts étroits avec des personnes susceptibles d’être malades.

Si vous présentez des symptômes, isolez-vous et, une fois rétabli, lavez vos vêtements, y compris les serviettes et les draps.

De même, elles suggèrent d’utiliser des mouchoirs jetables en cas de toux et d’éternuement et, si vous le pouvez, d’éviter de le faire en présence d’autres personnes.

La variole du singe peut également se transmettre par contact avec des animaux infectés, tels que des singes, des rats et des écureuils, ou par des objets contaminés par le virus, comme la literie et les vêtements.

Légende image,Particule du virus de la variole du singe

Hygiène et autres soins

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) rappellent que le lavage des mains reste une action décisive contre ce virus.

« Pratiquez une bonne hygiène des mains après tout contact avec des animaux ou des humains infectés. Lavez vos mains avec de l’eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool », recommande le CDC.

La Cleveland Clinic rappelle qu’en Afrique, la maladie est devenue plus fréquente chez les enfants, les parents doivent donc également appliquer ces précautions aux mineurs.

Bien qu’elle n’ait pas encore été détectée chez les animaux, d’autres épidémies de variole du singe sont apparues chez certaines espèces transportées d’Afrique.

C’est pourquoi la Cleveland Clinic recommande généralement de bien cuire tous les aliments qui contiennent de la viande ou des parties animales .

Certains experts en santé publique ont également recommandé aux personnes qui voyagent à l’étranger d’être attentives aux recommandations des autorités locales et de suivre leurs instructions et protocoles, s’ils existent, afin d’éviter toute contagion potentielle.

Si vous travaillez avec des personnes infectées dans des hôpitaux, des cliniques ou des centres de santé, le CDC recommande d’utiliser des équipements de protection individuelle.

Légende image,L’un des quelque 20 patients infectés par la variole du singe aux États-Unis en 2003, année où les premiers cas ont été signalés sur le continent américain.

La variole du singe est-elle fréquente ?

La variole du singe est causée par le virus du même nom, un membre de la même famille de virus que la variole, bien qu’elle soit beaucoup moins grave et que les experts affirment que les risques d’infection sont faibles.

Le virus a été identifié pour la première fois chez un singe en captivité et, depuis 1970, des épidémies sporadiques ont été signalées dans dix pays africains.

Elle survient principalement dans les régions reculées des pays d’Afrique centrale et occidentale, près des forêts tropicales humides.

En 2003, une épidémie a éclaté aux États-Unis, la première fois que la maladie a été observée en dehors de l’Afrique. Les patients ont attrapé la maladie par contact étroit avec des chiens de prairie qui avaient été infectés par divers petits mammifères importés dans le pays. Au total, 81 cas ont été signalés, mais aucun n’a entraîné de décès.

En 2017, le Nigéria a connu la plus grande épidémie documentée, environ 40 ans après que le pays ait connu ses derniers cas confirmés de monkeypox. Il y avait 172 cas suspects de monkeypox, et 75 % des victimes étaient des hommes âgés de 21 à 40 ans

Il existe deux principales souches de virus – ouest-africaine et centrafricaine.

Deux des patients infectés au Royaume-Uni venaient du Nigéria, il est donc probable qu’ils souffrent de la souche ouest-africaine du virus, qui est généralement bénigne, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Un autre cas est celui d’un travailleur de la santé qui a contracté le virus auprès de l’un des patients.

Les cas plus récents n’ont aucun lien connu entre eux, ni aucune histoire de voyage. Il semble qu’ils l’aient attrapé au Royaume-Uni en se propageant dans la communauté.

Légende image,Mains d’un patient atteint de variole au Ghana

À quel point est-ce dangereux ?

La plupart des cas de virus sont bénins, ressemblant parfois à la varicelle, et disparaissent d’eux-mêmes en quelques semaines.

Cependant, la variole du singe peut parfois être plus grave et a été signalée comme ayant causé des décès en Afrique occidentale.

Quel est le traitement ?

Il n’existe pas de traitement pour la variole du singe, mais les épidémies peuvent être contrôlées par la prévention de l’infection.

La vaccination contre la variole s’est avérée efficace à 85 % pour prévenir la variole du singe, et elle est encore parfois utilisée.

Selon certaines informations, l’Espagne se prépare à commander des milliers de doses de vaccin antivariolique à utiliser contre la variole du singe.

Les experts pensent que la vaccination après une exposition à la variole du singe peut contribuer à prévenir la maladie ou à la rendre moins grave.

Source : BBC.com