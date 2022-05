Burkini : attention à ce cliché laissant croire qu’il est interdit partout au Maroc

Pour dénoncer l’autorisation du burkini dans les piscines de Grenoble, des militants relaient des photos censées montrer que ce vêtement est prohibé au Maroc.Les photos ont bien été prises dans ce pays, mais elles n’illustrent qu’une interdiction en vigueur dans une série d’hôtels.Quelques recherches permettent de constater que ces clichés sont instrumentalisés depuis des années.L’autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble, décidée à l’initiative du maire écologiste Eric Piolle, continue de susciter la polémique. Ses opposants le taxent d’islamo-gauchisme et n’hésitent pas à relayer sur les réseaux sociaux des images censées prouver que même au Maroc, pays ou l’islam est très largement majoritaire, le port de ce vêtement de bain est prohibé.

Candidat dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, Damien Rieu a été investi par le parti Reconquête! d’Eric Zemmour. Il fait partie des personnalités publiques qui ont diffusé ce cliché au cours des derniers jours. Son message, comme celui de nombreux autres militants souvent proches de l’extrême-droite, laisse entendre que le burkini serait interdit partout au Maroc. Ce qui est faux, même si quelques établissements et hôtels demandent à leurs clientes de ne pas le porter pour aller se baigner.

Un cliché repartagé à intervalles réguliers

S’agit-il d’une image capturée au Maroc ? Oui, et elle date d’ailleurs d’il y a déjà plusieurs années. On le voit par ailleurs mise en avant lorsque le burkini revient au cœur de l’actualité. Ce panneau, ou d’autres similaires, ont été photographiés dès 2014, des médias locaux évoquant une interdiction dans certains hôtels marocains, ou dans un parc aquatique situé à Marrakech. Si des raisons d’hygiène étaient invoquées, les responsables ne semblaient à l’époque pas appliquer à la lettre cette interdiction. « Nous n’avons constaté aucune intervention des responsables de l’établissement face aux quelques femmes qui nageaient avec leur burkini », rapportait un journaliste s’étant rendu sur place.

Régulièrement ressorti lors de polémiques en France autour du burkini, ce cliché est en général utilisé par des militants cherchant à faire croire que ce vêtement de bain serait banni partout dans le pays. Or, les autorités ont pris soin en 2016 de rappeler qu’aucune législation sur la question ne venait contraindre les femmes de porter des maillots plus traditionnels. LIRE AUSSIBurkini : retour sur plusieurs années de polémiques estivales

« L’État marocain n’intervient pas là-dedans », a tranché Lahcen Haddad, ministre du Tourisme à l’époque au Maroc. « Sur les plages, les gens portent ce qu’ils veulent à condition de respecter les règles de pudeur. Mais pour des raisons d’hygiène qui leur sont propres, certains établissements et maisons d’estivage ne tolèrent pas le burkini. Au Maroc, cet habit n’est pas un sujet portant à polémique car aucune interdiction n’a émané des autorités publiques. Nous respectons les valeurs de l’islam modéré. Bikini et burkini coexistent sur nos plages. »

Contrairement à ce qu’affirme de multiples internautes sur les réseaux sociaux, il est donc faux d’affirmer que la Maroc empêche les femmes de se baigner avec un burkini. Des initiatives en ce sens émanent parfois de certains établissements accueillant du public, mais n’ont aucun caractère général. Soulignons enfin que l’argument de l’hygiène, le plus souvent mis en avant pour justifier des interdictions, apparaît assez largement contestable. Les Vérificateurs s’étaient intéressés à ce sujet en 2019 et rappelaient alors les déclarations du Défenseur des droits : « Mise à part la proportion de tissu utilisé, le burkini est constitué de la même matière que les maillots de bain classiques d’une ou de deux pièces. Il s’agit généralement d’un mélange d’élasthanne (lycra) et de polyamide (nylon). Il est conçu pour le milieu aquatique et élaboré afin de se conformer aux normes d’hygiène des piscines », écrivait-il.

Source : TF1 Infos