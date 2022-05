La guerre du Blé…

Les pays d’Afrique du Nord ne peuvent pas se passer de pain au quotidien et donc de blé. Ils mangent le produit de ces céréales depuis la nuit des temps et pourtant ils peuvent fabriquer leur farine avec d’autres céréales comme le maïs ou de manger des produits à base de soja. Aujourd’hui des pays comme le Maroc, l’Algérie ou l’Egypte, gros consommateurs de farines de blé se retrouvent devant de grandes difficultés d’approvisionnement, vu que la guerre Russo-Ukrainienne a mis à mal les exportations de blé vers ces pays.Il est peut-être temps de commencer à trouver des alternatives à ces habitudes alimentaires. On ne peut rester tributaire d’un aliment de base, quand on n’arrive pas à en être autosuffisant.Les gouvernants de ces pays sont effectivement sous tension, car ils craignent des révoltes sociales qui peuvent survenir par manque de pain…Le pain étant l’aliment de base des couches les plus défavorisées, qui ne possèdent pas assez de moyens pour diversifier leurs repas, ni pour avoir une alimentation équilibrée ou protéinée, c’est un aliment qui gonfle la panse, fait oublier pour un moment la douleur que procure la faim. Dans certains pays d’Afrique du Nord on le fait passer avec un verre de thé très sucré et accompagné tous les mets en sauce. Le blé permet aussi de fabriquer des semoules variables avec lesquelles on cuisine le couscous, plat à base de céréales et de légumes. Il permet aussi de concocter des soupes épaisses mélangées à des pois chiches et à des morceaux de viande. On en mange en hiver comme au ramadan. Il permet aussi de fabriquer des gâteaux et des croissants dont les plus aisés sont friands.La farine est un aliment qui transcende les couches sociales, même s’il est très usité par les couches les plus précaires.Pourtant par le passé les pays d’Afrique du Nord étaient autosuffisants en blé, car la population était peu nombreuse et ils pouvaient même exporter les excédents en blé vers l’Europe. Mais l’explosion démographique survenue à partir des années 60, a obligé ces pays, à augmenter les surfaces de culture de ces céréales, sans pourtant autant arriver à juguler les déficits en termes de production. La solution trouvée a été d’importer massivement le blé de partout et d’en subventionner le prix par des politiques publiques audacieuses et fort coûteuses.Aujourd’hui ces pays se trouvent à un tournant important de leur sécurité alimentaire. Il est impératif dans un premier temps de constituer des stocks stratégiques en blé et en céréales dans un premier temps, mais aussi de réfléchir à des alternatives à moyen et à long terme. La solution miracle serait d’améliorer les revenus des ménages et leur donner plus de pouvoir d’achat, car il est avéré que les populations aisées utilisent moins de céréales dans leur alimentation quotidienne. Cela passe aussi par des changements d’habitudes culinaires et alimentaires. Mais comme cela n’est pas pour demain, l’idée qui pourrait aussi marcher serait d’acheter ou de louer des terres dans des pays à terre arable mais qui ne possèdent pas les moyens de les cultiver. Ce partenariat qui est déjà en cours dans certains pays comme le Soudan, l’Éthiopie ou même le Brésil, pourrait s’étendre à des pays d’Afrique et du Sahel ou même d’ailleurs. Tout le monde y serait gagnant, les pays consommateurs de céréales autant que les pays détenteurs de terres fertiles. Faire de la production céréalière extra-territoriale est une démarche à creuser par les gouvernants de ces pays qui demeurent à l’heure actuelle trop dépendants des marchés mondiaux et des spéculateurs en tous genres, qui mettent à mal, à chaque crise m, leurs économies et leur équilibre autant social que sociétal…On le fait déjà pour ce qui de certains minerais comme l’or, on peut réfléchir à faire pour les céréales aussi. C’est ainsi qu’on pourra espérer gagner la guerre du blé…A creuser …!

Rachid Boufous