Ait Bougamaz Atlas Marathon du 28 Septembre au 1er Octobre 2023

LE MARATHON DE L’ATLAS VEUT DEVENIR UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU TRAIL RUNNING MONDIAL

Réunit des passionnés de course nature à pied en montagne, autour d’un projet sportif ambitieux : l’organisation d’un trail au cœur du geoparc unesco du mgoun au départ de la vallée heureuse des ait bouguemez rassemblant des amoureux de sport, en accord avec les valeurs que nous défendons : la convivialité, l’authenticité, l’humilité et la solidarité.

Celui-ci amènera les participants à découvrir, au fil des parcours propose, les villages berbères de l’atlas central, notamment le sommet du Mgoun, qui surplombe les petites vallées de Ikkiss n’aarous, oulilmt, ouzighimt et la vue vers le sud et les confins du sahara. Cet évènement prendra la dénomination de « Atlas Marathon » dont la deuxième édition aura lieu du 28 SEPTEEMBRE AU PREMIER OCTOBRE 2023 . Il réunira à l’occasion le plus de monde possible pour un évènement qui se veut sportif mais également solidaire.

Au-delà du défi sportif en lui-même l’objectif poursuivi est de faire la promotion de notre territoire : le Geo Parc Unesco du M’goun. Son objet est de promouvoir le haut atlas central au travers du sport et de véhiculer des valeurs simples et universelles, la convivialité, le respect du sportif et des paysages.

Les valeurs

L’Atlas Marathon 2023 se veut toujours être un événement :

Cette manifestation exceptionnelle pour la région devrait accueillir non seulement les participants de la première souhaitant pour certains se donner un

objectif de temps ou de distances supérieurs, mais aussi toutes celles et ceux qui aiment découvrir les richesses touristiques du territoire du geoparc unesco mgoun.

Le dépassement de soi donnera lieu à une satisfaction personnelle quel que soit le niveau de chacun des participants dans cette manifestation exceptionnelle.



UN EVENEMENT SPORTIF

Avec la découverte de notre région geoparc unesco du M’goun et de son patrimoine riche et magnifique, la nature comme vous l’avez jamais vu.

UN EVENEMENT TOURISTIQUE

Car le AM se veut surtout un moment unique de partage et d’émotions entre participants, accompagnants, bénévoles et bien sûr habitants et spectateurs.

UN EVENEMENT CONVIVIAL

Avec la contribution de chacun des inscrits reversée à l’association vivante pour des actions d’aide aux projets sportifs a la vallee.

UN EVENEMENT HUMANITAIRE LIEU DES COURSES ATLAS MARATHON LA VALLEE DES AIT BOUGUEMEZ

Située dans le Haut Atlas Central, entre 1800 et 2200m d’altitude dans la province d’Azilal, au cœur du Geo Parc M’goun, la vallée des Aït Bouguemez se distingue des autres vallées du Haut Atlas central notamment par son large fond plat d’environ 1 500 ha qui s’étend sur plus de vingt-cinq kilomètres de long. Elle abrite actuellement une population avoisinant les 16 000 habitants, répartis dans une trentaine de villages.

La vallée des Ait Bougmez est un paradis terrestre où le tourisme de montagne connaît un grand essor.

Elle est a 180KM de Marrakech via Demnat et le pont naturel Imi n’Ifri, a 160km de Beni Mellal via Lac Binelouidane, A 100KM des cascades d’ouzoud, a 80km d’Azilal et du muse geoparc M’goun, a 120KM de Kellaat Mgouna.

Lorsque vous arriverez à la vallee heureuse, les montagnes de l’Atlas majestueux vous accueillent à bras ouverts, au sein d’une nature paradisiaque et d’une flore luxuriante.

Cette contrée édénique est très convoitée par ceux qui désirent découvrir les potentialités touristiques du Grand Atlas central, qui regorge de sites naturels, à partir des Aït Bougumez L’ascension du sommet du M’Goun 4071m exige au moins 4 jours de marche. L’itinéraire le plus pratiqué est une boucle Ait Bouguemez – Tarkeddit – Ighil

M’Goun – Oulilmt – Ait Bouguemez.

la vallée des Aït Bouguemez qui offre aux touristes, toutes les conditions favorables

pour qu’il passe des moments inoubliables au sein du Grand Atlas. Des gîtes et des

maisons d’hôte qui respectent l’architecture traditionnelle de ces régions ont été construits.

LA VALLÉE HEUREUSE AIT BOUGUEMAZ LIEU DES COURSES ATLAS MARATHON GEOPARC M’GOUN



Située dans le Haut Atlas Central, entre 1800 et 2200m d’altitude dans la province d’Azilal,

au cœur du Geo Parc M’goun, la vallée des Aït Bouguemez se distingue des autres vallées

du Haut Atlas central notamment par son large fond plat d’environ 1 500 ha qui s’étend sur

plus de vingt-cinq kilomètres de long. Elle abrite actuellement une population avoisinant les

16 000 habitants, répartis dans une trentaine de villages.

La vallée des Ait Bougmez est un paradis terrestre où le tourisme de montagne connaît un grand essor.

Elle est a 180KM de Marrakech via Demnat et le pont naturel Imi n’Ifri, a 160km de Beni Mellal via Lac Binelouidane, A 100KM des cascades d’ouzoud, a 80km d’Azilal et du muse geoparc M’goun, a 120KM de Kellaat Mgouna.

Lorsque vous arriverez à la vallee heureuse, les montagnes de l’Atlas majestueux vous

accueillent à bras ouverts, au sein d’une nature paradisiaque et d’une flore luxuriante. Cette

contrée édénique est très convoitée par ceux qui désirent découvrir les potentialités

touristiques du Grand Atlas central, qui regorge de sites naturels, à partir des Aït

Bougumez L’ascension du sommet du M’Goun 4071m exige au moins 4 jours de marche.

L’itinéraire le plus pratiqué est une boucle Ait Bouguemez – Tarkeddit – Ighil M’Goun –

Oulilmt – Ait Bouguemez.

la vallée des Aït Bouguemez qui offre aux touristes, toutes les conditions favorables pour

qu’il passe des moments inoubliables au sein du Grand Atlas. Des gîtes et des maisons

d’hôte qui respectent l’architecture traditionnelle de ces régions ont été construits.

GEOPARK M’GOUN UNESCO GLOBAL GEOPARK



Fondée en 2010, l’association Vivante propose une multitude d’activités sportives et culturelles sur la

commune de la vallée des ait bouguemez.

créée pour soutenir l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, elle comptabilise aujourd’hui

une dizaines d’activités encadrées par des diplômés d’ État à destination des enfants comme des adultes.

Parmi ces activités vous pouvez retrouver : Karate, anglais, atelier encadrement, arts plastiques, course à

pied, équitation, généalogie, gym séniors, marche nordique, peinture, randonnée pédestre, taekwondo,

tennis, théâtre, yoga, football, sculpture sur bois,

Des stages multisports et multi activités sont également proposés aux enfants entre 4 et 17 ans durant les

vacances scolaires.

C’est pourquoi l’association compte largement sur ses bénévoles, ses salariés ainsi que ses prestataires

qui oeuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de l’association.

Au delà des activités sportives et culturelles, L’Association vivante a pour objectifs :

Promouvoir le sport

Encourager l’artisanat local, les produits de terroirs et bio

Développer les activités sportives dans la vallée ( marche, trail, escalade, VTT, ski et canyonning).

Sauvegarder le patrimoine culturel : musique, traditions et coutumes, architecture. Développer le

tourisme national et international en mettant en exergue les richesses de la vallee.

Rassembler du monde autour des valeurs de Partage, solidarité et le challenge.

L´ORGANISATEUR L’association Vivante

Fondée en 2010, l’association Vivante propose une multitude d’activités sportives et culturelles sur la

commune de la vallée des ait bouguemez.

créée pour soutenir l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, elle comptabilise aujourd’hui

une dizaines d’activités encadrées par des diplômés d’ État à destination des enfants comme des adultes.

Parmi ces activités vous pouvez retrouver : Karate, anglais, atelier encadrement, arts plastiques, course à

pied, équitation, généalogie, gym séniors, marche nordique, peinture, randonnée pédestre, taekwondo,

tennis, théâtre, yoga, football, sculpture sur bois,

Des stages multisports et multi activités sont également proposés aux enfants entre 4 et 17 ans durant les

vacances scolaires.

C’est pourquoi l’association compte largement sur ses bénévoles, ses salariés ainsi que ses prestataires

qui oeuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de l’association.

Au delà des activités sportives et culturelles, L’Association vivante a pour objectifs :

Promouvoir le sport.

Encourager l’artisanat local, les produits de terroirs et bio

Développer les activités sportives dans la vallée ( marche, trail, escalade, VTT, ski et canyonning).

Sauvegarder le patrimoine culturel : musique, traditions et coutumes, architecture. Développer le tourisme national et international en mettant en exergue les richesses de la vallée.

Rassembler du monde autour des valeurs de Partage, solidarité et le challenge.



Les Parcours 10 km – 30 km – 46 km – 75 km – 120km

Trail Igoudamen

Izourar Un trail de .120km, qui s’adresse à une catégorie de coureurs aguerris à la course sur des chemins techniques dans une garrigue « sauvage ».C’est un parcours technique, traversant plusieurs villages qui vous amènera sur la barre col Tizi n’Ait Imi 2900M avec une vue magnifique vue sur Le sommet du M’goun et toute la vallée.

Un trail de 85km. Ce parcours emprunte une partie du circuit de M’goun, et partage donc les mêmes caractéristiques. avec de superbes points de vue sur la toute la vallée des ait bouguemez et les montagnes voisines. vue panoramique à couper le souffle

un trail de 65km Un vrai parcours de montagne, difficile et exigeant. Des panoramas exceptionnels, des passages aériens inoubliables et un sentiment de bout du monde en guise de récompense pour les coureurs confirmés.

Atlas Marathon Trail Ait Bouguemez

Les Parcours

10 km – 30 km – 46 km – 75 km – 120km

Trail Enfants (kids)

un trail de 30km Un joli parcours montagnard, plutôt roulant. Belle base d’entrainement, ce parcours offre une appréciable diversité de terrains et de points de vue. Il permet de découvrir la vallée heureuse, ses villages et ses habitants.

Un trail de 12km Un beau parcours a travers les villages de la vallée pour l’initiation de trail aux petits princes et princesses.

Nos Partenaires

contact@atlas-marathon.com

+212 6 13 96 17 97

www.atlas-marathon.com