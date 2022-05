un nouveau concept de turbine hydroélectrique qui n’affectera pas la faune

Dans un monde en perpétuelle évolution, une chose reste constante : la nature. L’homme a longtemps modifié, exploité, voire gaspillé les #ressourcesnaturelles pour son développement à court terme.

Depuis maintenant une vingtaine d’années on observe une augmentation de la prise en compte des différents aspects environnementaux, avec cependant des résultats encore limités.



Chez #Vurbizz nous sommes conscients de cela, et c’est pourquoi nous sommes en train de développer un nouveau concept de #turbine #hydroélectrique #ichtyocompatible. Notre but est de fournir une source d’#énergierenouvelable avec un impact environnemental limité et qui n’affectera pas la faune du milieu dans lequel elle sera implantée.

Les animaux aquatiques ne seront plus blessés. Pas de retenue d’eau, pas d’inondation de vallée, pas de modification de lit de rivière, la turbine pourra être directement posée au fond du lit de la rivière pour une perturbation minimale.

Avec nos turbines, nous pouvons donc nous installer partout dans le monde, et produire de l’ #énergie sans que cela ait une incidence sur l’économie liée à l’#eau.

Ne pas détruire l’écosystème fluvial est notre force, car cela permet de renforcer l’#économielocale sans impacter négativement les activités telles que la #pêche ou le #tourisme nautique mais aussi de préserver les modes de vie de chacun.



Ne plus être dépendant de des énergies fossiles et des fluctuations du marché tout en préservant l’#environnement et améliorant le niveau de vie de tous à travers le monde, telle est notre ambition.