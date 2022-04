Le rêve réalisé de Laurie Malouin

Atteinte d’une tumeur cérébrale, Laurie Malouin s’est vue offrir l’expérience Illumi en voiture.

Ce cadeau de Noël a été rendue possible avec l’aide de la Fondation Maxime-Letendre et d’Entrepôt Auto Durocher.

«Quels thèmes as-tu préféré?», demande Annick Poirier à sa fille.

«Celui des animaux, avec les chats, les chiens, et aussi celui d’Aladdin», répond-elle en souriant.

Après avoir été hospitalisée pendant huit mois, soit de janvier à août 2021, l’amoureuse des animaux n’a, depuis, pas eu la possibilité de sortir, car la maison n’est présentement pas adaptée pour son fauteuil roulant.

«Je ne voyais pas comment on pouvait aller à Illumi, mais ça restait un rêve», avoue Annick Poirier.

Généreux donateurs

C’est d’abord grâce à la travailleuse sociale de Laurie, Geneviève Gauthier, que le rêve a pris vie.

Cette dernière a eu l’idée de contacter la Fondation Maxime-Letendre. Par la suite, elle a piloté le projet afin de le rendre possible.

Cette collaboration avec Entrepôt Auto Durocher a permis d’offrir des entrées gratuites à Laurie et sa mère ainsi que le transport adapté.

Présentement, la famille de Laval-Ouest n’a pas accès à un véhicule qui peut déplacer le fauteuil roulant de Laurie.

En revanche, le concessionnaire s’est procuré une voiture adaptée neuve spécialement pour l’occasion.

Deux employés bénévoles ont assisté la jeune fille de 22 ans et sa maman afin d’offrir de l’aide supplémentaire pour la déplacer.

Également, trois personnes du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ont donné de leur temps pour que le voyagement soit le plus adéquat possible.

Du début à la fin, Geneviève Gauthier et une infirmière ont accompagné la jeune femme.

Une ergothérapeute s’est aussi assuré que Laurie soit transportée sans risque de son départ à son arrivée chez elle.

Annick Poirier souligne que cette expérience a mis un petit baume sur tout ce que la famille vit.

«À son retour, elle était émerveillée et c’était un moment magique, même avec les bénévoles que nous ne connaissions pas, fait valoir la proche aidante. Ils étaient tellement heureux d’être là pour Laurie.»

Profiter du beau temps

La jeune femme de 22 ans n’est sortie qu’une fois depuis le mois d’août, soit pour sa balade à Illumi.

Sa mère a donc lancé une collecte de fonds pour aider à financer un ascenseur et l’agrandissement du balcon pour s’y installer convenablement.

Créé en décembre dernier, la campagne initiée sur le site GoFundMe avait atteint un peu plus de la moitié de l’objectif, soit 13 300$ sur 25 000$, à la mi-mars.

Le permis de construire l’ascenseur est déjà obtenu et l’entrepreneur est également trouvé. Celui-ci réalisera ce projet dès que le sol sera dégelé.

La proche aidante principale de Laurie a bien hâte d’aller à la crémerie avec sa fille et de pouvoir se promener dans les centres commerciaux, une activité que Laurie aimait bien faire avant d’être hospitalisée.

Vraie battante

Malgré les nombreux obstacles surmontés depuis son diagnostic en avril 2020, Laurie Malouin ne se plaint jamais et garde le sourire.

Elle se bat contre un cancer glioblastome, une tumeur cérébrale maligne et agressive.

En mai 2020, la jeune femme a subi une opération pour enlever une partie du cancer pour ensuite être traitée avec de la chimiothérapie et radiothérapie.

La tumeur est encore présente, mais reste endormie

Malheureusement, elle a aussi combattu la bactérie mangeuse de chair et a passé un long séjour à l’hôpital, où elle a contracté la COVID-19.

À ce moment, les médecins ne pensaient pas qu’elle s’en sortirait. Cependant, comme une vraie battante, Laurie est toujours là, non sans vivre avec une paralysie partielle du côté gauche qui la confine au fauteuil roulant.

Pour en rajouter, la jeune Lavalloise a tout récemment attrapé le zona de manière sévère. Pourtant, inébranlable, Laurie demeure optimiste.

«Parfois il y a des moments de découragement, mais c’est extraordinaire à quel point elle reste forte», de conclure fièrement Annick Poirier.

Source : Courrier de Laval