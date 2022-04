Salam alaykoum : que signifie cette expression ?

Salam alaykoum est une expression qui revient fréquemment dans les échanges en arabe. Parfois, on a même le sentiment que tout dialogue est impérativement rythmé par ce groupe de deux mots. La fréquence de répétition de salam alaykoum dans une discussion arabe laisse ainsi penser que cette expression doit être très importante, voire sacrée dans l’Islam.

Que signifie salam aleykoum ?

Il s’agit d’un terme de salutation que l’on traduit souvent en français par : « que la paix soit avec vous ». Par contre, dans le langage arabe, salam alaykoum a une valeur bien plus importante. Dans un premier temps, on y trouve un des noms d’Allah, « as-salam » qui signifie « la paix suprême ». En réalité, « salam » est un mot dont le sens peut varier. Ainsi, une personne arabe peut le prononcer pour évoquer un salut, la paix, la sûreté ou la sécurité.

En ce qui concerne le mot « alaykoum », des auteurs comme Ibn Al Qayyim indiquent qu’il est une bénédiction d’Allah que reçoit l’interlocuteur à qui le salam est envoyé. Il confirme même que le salam est un nom d’Allah. Quelles que soient les opinions des différents écrits sur ces deux mots et particulièrement sur le salam, il n’y a pas de doute sur le fait que le duo forme une expression de salutation dont le sens est profond. L’essentiel est donc qu’elle porte des vibrations positives pour son destinataire.

Que dit le coran ?

Aux termes du livre sacré des musulmans, le salam alaykoum est une consigne d’Allah lui-même pour le prophète Mohamed. Ce dernier a reçu l’ordre suprême de dire salam alaykoum à toute personne qui vient vers lui et qui croit aux prescriptions du livre d’Allah. Par ailleurs, le coran stipule que cette expression est la formule qui servira à accueillir toutes les personnes ayant mérité l’accès au paradis.

Quant à la sounna, un résumé de l’ensemble des actes et des paroles du prophète, elle précise que le messager d’Allah demande à sa communauté de propager le salam en son sein. Selon ses propos, le salam est porteur d’amour et aidera donc les liens entre sœurs et frères musulmans à se consolider. Le salam alaykoum était également utilisé par le prophète lors des prières.

Il le prononçait pour saluer les fidèles en regardant à sa droite puis à sa gauche. Ibn Mass’oud raconte que l’on pouvait voir la blancheur de la joue du messager d’Allah à chaque salam. Il se retournait suffisamment au point de laisser le fidèle assis derrière lui voir sa barbe. Cet acte est jusqu’à aujourd’hui répété dans les prières par les imams. Enfin, la sounna annonce de bonnes actions pour celui qui dit salam alaykoum.

En effet, elle stipule que le fidèle qui passe le salam à sa sœur ou à son frère musulman gagne de bonnes actions. Le messager d’Allah a lui-même dit que dix bonnes actions sont inscrites pour celui ou celle qui dit « salam alaykoum ». Ces actions sont doublées pour le fidèle qui dit « salam alaykoum wa rahmatoullah ». Trente bonnes actions vous sont inscrites lorsque vous dites « salam alaykoum rahmatoullah wa barakatouh ».

Quand faut-il dire salam alaykoum ?

Comme évoqué ci-dessus, le salam alaykoum est une salutation en langue arabe ; comme toutes les salutations, il sert à ouvrir une discussion. Ainsi, une personne parlant la langue vous dira salam alaykoum avant d’aborder le sujet qui l’amène. D’un autre côté, il s’en servira pour s’annoncer. Avant d’accéder à une pièce, il prononce cette expression pour signaler sa présence. Dans ce contexte, le salam peut prendre l’aspect d’une demande d’invitation.

Par ailleurs, le salam est employé pour marquer la fin d’un échange. Une fois la conversation terminée, il constitue la formule de politesse par laquelle les deux interlocuteurs prennent congé l’un de l’autre. Pour ce qui est de la prononciation du terme, elle devient plus facile lorsque la formule est divisée en 6 syllabes, c’est-à-dire « as-sa-lam-‘a- lay-koum ».

Cependant, comme pour toute formule de salutation, une discussion ne s’ouvre pas nécessairement après le salam. L’échange peut finir avec la réponse de celui qui est salué. Quant à la réponse au salam, il existe plusieurs variations, l’option la plus utilisée étant le : « wa alaykoum assalam », qui signifie « et sur vous soit la paix ».

En définitive, le salam alaykoum est un terme précieux dans la langue arabe. Il va au-delà d’une simple salutation, car il permet de formuler des vœux pour celui à qui on s’adresse. Le salam est l’une des prescriptions de l’islam demandant au musulman de faire descendre les bénédictions d’Allah sur son frère ou sa sœur. Généralement, il s’emploie au début et à la fin d’un dialogue.

