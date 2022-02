Conseil de sécurité : projet de résolution condamnant « l’agression » russe contre l’Ukraine rejeté en raison du veto russe

© UN Photo/Mark GartenRéunion d’urgence du Conseil de sécurité sur la situation en Ukraine. 25 février 2022Paix et sécurité

Un projet de résolution condamnant l’offensive militaire russe en Ukraine et demandant le retrait immédiat des troupes russes a été rejeté vendredi par le Conseil de sécurité de l’ONU en raison du veto de la Russie, membre permanent du Conseil.

Le projet de résolution, qui était présenté par les Etats-Unis et l’Albanie, a reçu 11 votes pour, 1 vote contre (Russie) et trois abstentions (Chine, Inde et Emirats arabes unis). La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité a un droit de veto.

Le texte, qui réaffirmait l’attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, condamnait avec la plus grande fermeté « l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies ».

Le texte rejeté décidait que « la Fédération de Russie cessera immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine » et « retirera immédiatement, complètement et sans condition ses forces militaires du territoire de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ».

Mercredi soir, au moment où le Conseil de sécurité se réunissait sur la crise ukrainienne, le Président russe Vladimir Poutine avait annoncé une « opération militaire » en Ukraine. Il avait appelé les soldats ukrainiens à déposer immédiatement les armes.

Source : ONU