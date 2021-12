Les dessous des terrasses de Fés

Par : Houria Zaari

Les maisons mitoyennes, de la médina de Fes, adossées, et appuyées, les unes contre les autres, étaient tellement accolées que l’on se déplaçait, de terrasse en terrasse comme si on marchait dans la rue.

Il s’en tramaient des aventures, pas très catholiques, sur ces terrasses.On y étendait le linge, on y prenait le soleil, on y mettait à sécher les olives noires débarrassées de leur amertume, les lambeaux de viande macérés dans une marinade d’ail de graines de coriandre et de sel pilés ( l’khie ) avant la cuisson et surtout, surtout on en profitait pour fricoter bien d’autres choses.

Le printemps, l’été, étant les saisons les plus favorables, et les plus prisées, pour ces pratiques, les jeunes gens, de même sexe, de sexe opposé en profitaient pour nouer des intrigues qui défiaient la chronique dans la clandestinité. Et les amours illicites entre eux, sur les toits, faisaient scandale, et faisaient jaser.

Des amours ancillaires, étaient tissées au sein même, des maisons.

A l’époque, on acquerrait des esclaves noires au souk ( marché aux esclaves ) pour les tâches ménagères, dada ( femme à tout faire même à se glisser à l’occasion dans le lit des maris.) et le maître de maison s’arrogeait le droit de cuissage. Puis lorsque la jeune esclave tombait enceinte, il l’épousait tout bonnement, ( notre religion, lui octroyant le droit d’avoir jusqu’à quatre épouses. ) Elle devenait alors femme libre, bénéficiant au même titre que la première du même statut et des mêmes droits.

Nombre de familles fassies comptent encore aujourd’hui des demi-frères issus de ces mixages.

Puis les moeurs évoluant, les parents compréhensifs, indulgents, et débonnaires, aménagèrent sous les combles, des garçonnières, (masriya ) aux fils aînés en priorité; Droit d’aînesse oblige, pour faire passer leurs frasques, de façon officieuse à l’abri loin des regards indiscrets et des terrasses.

C’est qu’à l’époque, deux, voire trois familles vivaient dans le même riad qui comprenait deux étages, et de nombreuses pièces spacieuses avec une multitude de coins et de recoins.

Elles cohabitaient le plus aisément, du monde partageant avec satisfaction et délectation, les mêmes repas, les mêmes servantes,les mêmes tâches ménagères, les fêtes, je dirais presque, et tout le reste.

Que de manigances vécues!!!…

Il faut dire, que les femmes fassies des générations passées, étaient, plus complaisantes, plus magnanimes,et qu’en plus de s’entr’aider elles étaient plus philosophes.

Elles portaient un regard perspicace et pertinent sur la socité de l’époque, analysant avec finesse, justesse, et condescendance les moeurs de leur temps.

Bien leur en pris.Elle vécurent heureuses.

