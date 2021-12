Le pouvoir des mots

arabic alphabet texture background – high resolution

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement,

Et les mots pour le dire arrivent aisément. » a dit Molière.

Par contre Supervielle, lui, soutient:

« Et comment le dire en un vers,

Quand bourdonne en nous tout l’univers. »

Ah! les mots, les mots!…ils sont au service de nos idées, de nos pensées, ils illustrent, ils s’emploient et se déploient à bon escient, ou même à tort et à travers.

Sous la plume du poète inspiré, ils brodent, chantent, et nous enchantent, nous ensorcellent, quant à l’écrivain en verve, bousculé par les mots, il s’amuse, avec sa muse en visite, à nous captiver. Ils s’invitent, voyagent, traversent le temps, les âges, les frontières, défilent à l’infini, se faufilent dans notre esprit.

Alors, l’imagination débordante, va bon train, trace son petit bonhomme de chemin. Ils défient l’amateur, l’essayiste. le romancier se les accapare se les approprie, les embellit, les sublime, tente de les apprivoiser, puis les aligne.

mots croisés, mots fléchés, joutes oratoires, envolées lyriques, emphase. Jeux de mots jeux de société. Mots coquins, mots doux, mots futiles, mots subtils, magiques, grivois, ludiques,lubriques, solennels, intemporels.Il y en a pour tous les goûts, on les accomode à toutes les sauces.Ils nous obsèdent, nous passionnent, nous accompagnent indissociablement.Ils sont partout.

Et celui-là! Ce grand escogriffe cet anticonstitutionnellement.pouquoi s’étire-t-il sur toute la ligne? Il nous horripile, nous turlupine. Si ce n’est pas malheureux d’être aussi alambiqué aussi vicieux.

Ils nous narguent, ils nous font des pieds de nez. Ils apparaissent spontanément, et instantanément, ils nous échappent, on ne les rattrappent plus, ils disparaissent.

Comme le phoenix qui renaît de ses cendres, l’écrivain insatisfait, en mal d’inspiration, en quête de mots, peut gommer, sans sourciller, tous les mots de son ouvrage, et patiemment tout recommencer, sans jamais renoncer.

Ils noircissent les pages des dictionnaires, des livres, et nous livrent tous leurs secrets.Ils donnent du fil à retordre, au maître bienveillant, et bien de la souffrance à l’élève récalcitrant.

Ils nous arment, nous désarment, ils fomentent des guerres, ourdissent des complots. Ils résonnent, ils choquent, ils blessent, ils laissent des stigmates indélébiles. Ça! ils savent parfaitement le faire.Ils attisent les haines, comme ils se jouent de nous. Puis ils réconcilient. Ils savent travestir pour tromper, triompher ou divertir.

Ils écrivent la tragi-comédie humaine. Ils ont le don de nous faire rêver de nous transporter. Que serions nous sans leur magie? Démunis.

Ils sont l’apanage du genre humain. Ils enjolivent, décorent, enrichissent, renseignent et enseignent.

Calligraphies, enseignes lumineuses, panneaux publicitaires, journaux. Tout espace, toute place, sont les bienvenus pour aduler les mots.

Archimède a écrit:

» Donnez moi un levier et je soulèverais la terre. »

Mais, nous, nous, avec un mot un seul petit mot, « SI »( la clé des songes) nous pourrions posséder la terre……

Houriya Zaari