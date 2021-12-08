الجمعيةالرياضيةالمغاربيةلكندا:تنظيميومالأسرةاحتفاءباليومالرياضيوالفنيللعائلاتالمغاربية

تغطية: زهرةمنونناصر

مونتريال

اجتمعأعضاءالجمعيةالرياضيةالمغاربيةلكندا (ASM (بمنطقة الكيبيكفيبلدية

يومالثانيمنينايرالقادم، حيثستقومالجمعيةبتنظيميومتلتقيفيهالأسر الرئيسللجمعية،حيثنوقشتالتدابيرلتنظيم تظاهرة تجمعالعائلاتالمغاربية لافاليومالسبتالماضي، وقدعقدالاجتماع بمقرشركةالسيدرضوانهلالي،نائب

المغربيةوالمغاربية،وستقام أنشطةرياضيةللأطفالوموسيقىتتخللاليومبوجود

الأمهاتوالآباءوستتكلفالأمهاتبتحضيربعضالأطباقالمغربيةالتيسيستفيدمن

الجمعيةالمشرفينعلىالتنظيم. تذوقهاكلالمشاركينفيهذااليومالخاصبالأسرة بحضورالعديدمنأعضاء

رضوانالهلالينائبالرئيسيشرفعلىتنظيمهذاالملتقىبمساعدةأعضاءالجمعية

قضاءوقتممتعمعأطفالهم . التيوزعتعليهمالمهامليتمالتنظيمفيظروفجيدةوسليمةويتمكنالآباءمن

سيعلنعنالمكانالذيسيتمفيههذاالحفلوالتفاصيللاحقاعبرالإتصالات

بالمنخرطينفيالجمعيةلإعلامهم مسبقا،ومنبينالحضوركانتالسيدةحفيظة

كانالاجتماعيضمالأسماءالتالية: بالمنصبللبلديةلكنهاايضابصددالتحضيرللانتخاباتالقادمة . الداوديالتيترشحتللانتخابات البلديةقبلأسابيعلكنلميحالفهاالحظبالفوز

جوادالأطلسيالمعروفبعمو

محمدبوكاوا

محمدحيلين

حسنضعيف

نادر نزيه

كمالقرباوي

أبراهيم المرضي

جهادهلالي

عبدالهاديهلالي

كل الأعضاءبالجمعيةتقاسموامهامالتحضيرلهذاالحفلالفنيوالرياضياتتتم

الحفلةفيأحسن الأحوال.

سنعودلتغطيةهذااليومالأسريالمقرر تنظيمهفييناير٢منالسنةالقادمة.

زهرةمنونناص