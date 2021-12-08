تغطية: زهرةمنونناصر
مونتريال
اجتمعأعضاءالجمعيةالرياضيةالمغاربيةلكندا (ASM (بمنطقة الكيبيكفيبلدية
يومالثانيمنينايرالقادم، حيثستقومالجمعيةبتنظيميومتلتقيفيهالأسر الرئيسللجمعية،حيثنوقشتالتدابيرلتنظيم تظاهرة تجمعالعائلاتالمغاربية لافاليومالسبتالماضي، وقدعقدالاجتماع بمقرشركةالسيدرضوانهلالي،نائب
المغربيةوالمغاربية،وستقام أنشطةرياضيةللأطفالوموسيقىتتخللاليومبوجود
الأمهاتوالآباءوستتكلفالأمهاتبتحضيربعضالأطباقالمغربيةالتيسيستفيدمن
الجمعيةالمشرفينعلىالتنظيم. تذوقهاكلالمشاركينفيهذااليومالخاصبالأسرة بحضورالعديدمنأعضاء
رضوانالهلالينائبالرئيسيشرفعلىتنظيمهذاالملتقىبمساعدةأعضاءالجمعية
قضاءوقتممتعمعأطفالهم . التيوزعتعليهمالمهامليتمالتنظيمفيظروفجيدةوسليمةويتمكنالآباءمن
سيعلنعنالمكانالذيسيتمفيههذاالحفلوالتفاصيللاحقاعبرالإتصالات
بالمنخرطينفيالجمعيةلإعلامهم مسبقا،ومنبينالحضوركانتالسيدةحفيظة
كانالاجتماعيضمالأسماءالتالية: بالمنصبللبلديةلكنهاايضابصددالتحضيرللانتخاباتالقادمة . الداوديالتيترشحتللانتخابات البلديةقبلأسابيعلكنلميحالفهاالحظبالفوز
جوادالأطلسيالمعروفبعمو
محمدبوكاوا
محمدحيلين
حسنضعيف
نادر نزيه
كمالقرباوي
أبراهيم المرضي
جهادهلالي
عبدالهاديهلالي
كل الأعضاءبالجمعيةتقاسموامهامالتحضيرلهذاالحفلالفنيوالرياضياتتتم
الحفلةفيأحسن الأحوال.
سنعودلتغطيةهذااليومالأسريالمقرر تنظيمهفييناير٢منالسنةالقادمة.
زهرةمنونناص
الجمعيةالرياضيةالمغاربيةلكندا:تنظيميومالأسرةاحتفاءباليومالرياضيوالفنيللعائلاتالمغاربية
تغطية: زهرةمنونناصر