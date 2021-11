Covid-19 : que sait-on des symptômes du variant Omicron, différents de ceux du variant Delta ?

Maxime Poull

De nombreuses restrictions aux frontières ont été mises en place par plusieurs États afin d’enrayer la propagation du virus suite à l’apparition du variant omicron.

Alors que le nouveau variant Omicron présente un risque « très élevé » au niveau mondial selon l’OMS, ses symptômes seraient différents du Covid traditionnel et du variant Delta, selon les premières observations.

C’est le nouveau variant qui inquiète le monde. Alors que l’Europe peine à endiguer la nouvelle vague de Covid-19, l’Afrique du Sud a annoncé la découverte d’un nouveau variant préoccupant, le variant Omicron. Il présente un risque « très élevé » au niveau mondial et est « préoccupant », selon l’OMS, en raison de sa forte transmissibilité et d’une potentielle résistance aux vaccins à cause de ses nombreuses mutations, a indiqué le célèbre immunologue américain Anthony Fauci.

S’il n’est pas encore très répandu en Europe et dans le monde, les symptômes présentés par les patients testés positifs à ce variant ont pu être analysés. Interrogée par le Telegraph, le premier médecin sud-africain à alerter les autorités sur les patients atteints du variant Omicron a déclaré que les symptômes sont inhabituels mais légers. Le Dr Angelique Coetzee a déclaré au média britannique qu’elle a soupçonné l’apparition d’un nouveau variant lorsque plusieurs patients de son cabinet sont arrivés au début du mois de novembre avec des symptômes du Covid-19 qui n’avaient pas de sens immédiat.

Fatigue intense, pouls très élevé mais pas d’anosmie

Plusieurs enfants se sont présentés avec une fatigue intense, un pouls très élevé mais aucun d’entre eux n’avait perdu le goût ou l’odorat. « Nous avons eu un cas très intéressant, un enfant d’environ 6 ans, avec une température et un pouls très élevés, et je me suis demandé si je devais l’admettre à l’hôpital. Mais quand je l’ai suivie deux jours plus tard, elle allait vraiment mieux. »

Source : MSN