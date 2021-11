Une MRE en prison pour avoir filmé des femmes nues dans un hammam

© Copyright : DR

La police de Berkane a procédé jeudi à l’arrestation d’une Maroco-Néerlandaise qui était en train de filmer avec son téléphone portable des femmes nues dans un bain maure. Elle a été placée en détention provisoire.

Accusée d’avoir filmé des femmes nues dans un bain maure, la Maroco-Néerlandaise a été placée en détention provisoire, sur ordre du procureur du Roi près du tribunal de première instance de Berkane, fait savoir le quotidien Assabah. Son procès est fixé au 1ᵉʳ décembre prochain.

La prévenue a été prise en flagrant délit d’enregistrement de vidéos dans un hammam, indiquent des sources proches de l’enquête. Elle a été arrêtée et conduite au commissariat après que la responsable du hammam a alerté la police de son acte. Les femmes filmées ont exprimé des craintes par rapport à une publication éventuelle des vidéos sur les réseaux sociaux.

La police a saisi le téléphone de la mise en cause et le parquet général a ordonné une enquête pour élucider l’affaire. Dans ce cadre, les agents vont visionner les vidéos enregistrées par la jeune femme et prendre les dépositions de toutes les victimes et de la propriétaire du hammam. Après quoi, la police a décidé de poursuivre la mise en cause et de détruire les photos et vidéos.

Source : Bladi