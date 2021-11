MRE : les plaintes pour arnaque immobilière ont grimpé de 45 % en 2021

© Copyright : DR

Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont déposé 290 plaintes liées à des spoliations de biens immobiliers au Maroc, contre 200 plaintes recensées l’année dernière par le ministère de l’Intérieur.

Les plaintes des MRE pour spoliations immobilières ont augmenté de 45 %, indique un récent rapport de l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur. Ces plaintes déposées au niveau des ambassades et consulats du royaume, sont étudiées et renvoyées aux autorités compétentes marocaines qui, après avoir mené toutes les recherches nécessaires, se chargent d’apporter des éléments de réponses aux plaignants.

Les plaintes proviennent le plus des MRE des Pays-Bas, de la Belgique et de la France, fait savoir Al Oâmk. Dans le détail, les consulats marocains aux Pays-Bas ont déjà reçu cette année 30 plaintes de Rotterdam, 28 d’Amsterdam, 23 de Den Bosch, et 21 plaintes d’Utrecht. Au Maroc, la province de Nador est la plus citée dans ces plaintes avec 40 dossiers. Elle est suivie de Driouech avec 28 plaintes et d’Al Hoceima avec 20 plaintes.

Selon le rapport du département de l’Intérieur, 27,2 % des plaintes portent sur des spoliations de biens immobiliers. Le document note 44 plaintes sur des litiges immobiliers, 38 sur des dossiers d’aménagement et de construction, 18 sur les terres collectives et 6 sur des agissements de certains agents d’autorité.

Source : Bladi