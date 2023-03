La difficulté de concilier notre vision éducative et la réalité québécoise

Depuis sa fondation en 1994, le Centre Jeunesse Arabe a reçu de nombreux appels téléphoniques et visites de parents de la communauté arabe à propos de leurs difficultés à gérer leurs relations avec leurs adolescents. Un père d’origine tunisienne dont la fille a fugué et placé dans une famille d’accueil n’a pu cacher son indignation : “Ils l’ont placée et me demandent de ne pas essayer de l’approcher. Après tout, c’est ma fille et elle doit être à la maison. Que dois-je faire? Mon dieu, c’est une catastrophe!”

Une mère monoparentale d’origine libanaise dont le fils (17 ans) était impliqué dans des actes de violence sur autrui, est accablée. Elle se demande si elle peut résoudre toute seule les problèmes.

Une jeune étudiante d’origine égyptienne avait appelé le 911 pour se protéger contre son père qui la battait parce qu’elle se “comporte comme toutes les filles québécoises. Il dit que je sors trop, que je fume en cachette, que je n’obéis pas à son autorité”. Des exemples de ce genre sont nombreux et variés.

Selon madame Rachida Azouz, psychologue, tous les parents québécois et néo-québécois trouvent des difficultés avec leurs jeunes. Il y a un conflit de générations et de valeurs propres à chaque époque. Les difficultés prennent parfois un aspect dramatique dans les familles d’origine arabe à cause du contexte de l’immigration.

Les pères d’origine arabe sentent que leur image de père et leur autorité sont remises en question. Ils pointent du doigt le système scolaire, le système de santé et des services sociaux , les médias et les fréquentations d’être responsables de la mauvaise communication entre eux et leurs jeunes.

Hamid, intervenant social et père d’un petit garçon, dit: “je me sens intégré et malgré cela je trouve encore de la difficulté à éduquer mon enfant. C’est difficile pour les parents musulmans ici.”

Les jeunes, eux, se sentent plutôt partagé entre deux, parfois trois cultures. Ils sont plus attirés par la culture nord-américaine, ce qui déplaît à de nombreux parents. Un groupe de jeunes étudiants d’origine moyen-orientale du Cegep St.-Laurent dit que l’éducation des parents est assez sévère. Ils réclament plus de liberté.

Selon un sondage effectué par le Centre Jeunesse Arabe auprès des parents d’origine arabe, environ 70% éprouvent beaucoup de difficultés de communication avec leurs jeunes et la quasi-totalité se sentent isolés et sans support. Pour cet isolement, ils invoquent trois raisons principales: D’abord, selon eux, le système de santé et des services sociaux n’a pas une approche interculturelle susceptible de comprendre les valeurs et les besoins des parents d’origine arabe en matière d’éducation; ensuite, les ressources de la communauté en matière de soutien aux parents en difficulté font défaut; enfin, les parents ne disposent pas d’outils et de méthode pour prévenir et résoudre les conflits avec leurs jeunes.

Le Centre Jeunesse Arabe a senti le besoin d’intervenir pour soutenir et aider les parents. Il a organisé une série de rencontres avec les parents de la communauté sur plusieurs thèmes touchant l’éducation et la communication. Ces rencontres étaient une occasion pour échanger des idées et des expériences, proposer des pistes de solution, faire des connaissances et établir des relations.

Lors de l’une de ces rencontres, un père de famille d’origine marocaine a dit: “Il faut parler de ces choses-là. Les tabous et le silence nous rendent un mauvais service parce qu’ils nous isolent du reste de la société. “

Les responsables du Centre Jeunesse Arabe affirment, de leur côté, que le travail de sensibilisation et d’aide auprès des parents va continuer et que ces derniers devraient briser l’isolement et s’impliquer.

Pour rejoindre le Centre Jeunesse Arabe, il faut composer le (514) 272-2535.

Adresse : 7000 DU PARC AV, MONTREAL, Quebec H3N 1X1, CA