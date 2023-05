Des choses que vous ne verrez qu’à Dubaï

En raison du grand nombre de véhicules haut de gamme à Dubaï, il semblerait que ce soit plus par nécessité que par plaisir que l’on peut voir des officiers de police circuler dans la ville avec classe. Il n’est pas rare de croiser la police de Dubaï patrouiller dans les rues à bord de Ferraris, de Bugattis et de Lamborghinis.

La Lamborghini Aventador est un véhicule de police comme aucun autre. Capable de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes et d’atteindre une vitesse de 350 km/h, il n’est pas étonnant que les tentatives d’échapper à la loi, de la part des automobilistes de Dubaï, soient rares.

Se rendre à l’hôpital en ambulance peut être une expérience très stressante. À Dubaï, on a trouvé un nouveau moyen de réduire le stress du patient. Ils utilisent une flotte de limousines aménagées et équipées de tout le nécessaire pour répondre aux besoins d’urgence, le tout dans le plus grand confort.

Toute personne résidant à Dubaï peut être transportée à bord de l’une de ces limousines, à condition de disposer d’une couverture médicale de base. Toutes les couvertures de base prennent en charge les coûts engendrés par le transport à bord de ces ambulances de luxe. L’un des avantages de ces limousines est qu’il y a toujours une place supplémentaire pour une personne qui voudrait vous accompagner à l’hôpital.

Les habitants de Dubaï se complaisent à dépenser leur argent dans des objets extravagants dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Les différentes voitures que l’on peut trouver à Dubaï feront certainement tourner quelques têtes, mais pas autant que la Mercedes incrustée de diamants.

Plus de trois cent mille diamants ont été utilisés sur la Mercedes du prince saoudien (émir) al-Waleed bin Talal bin Abdul-Aziz. Étant l’une des dix personnes les plus riches du monde, les quelque 4,1 millions d’euros qu’elle a coûté devaient être de l’argent de poche pour lui.

Ce n’est désormais plus un secret que les habitants de Dubaï, lorsqu’ils en ont les moyens, ont un goût prononcé pour les choses extravagantes, aussi bizarres ou démesurées soient-elles. Les cadeaux coûteux ne se limitent pas aux voitures et aux animaux domestiques, mais s’étendent également aux équipements de jeu.

Dès que l’on pose les yeux sur le baby-foot Lux Gold, on ne peut s’empêcher d’être hypnotisé par sa magnificence. Ce baby-foot en or et incrusté de diamants a été fabriqué avec des cristaux Swarovski, de quoi égayer l’expérience de jeu des familles princières.

Avec l’inflation que l’on observe aujourd’hui sur le marché des smartphones, certains Emiratis ont choisi de revenir aux bons vieux classiques. Ce n’est pas pour leur design ou leur système d’exploitation avancé que les téléphones portables Nokia sont redevenus à la mode à Dubaï. Comme pour beaucoup d’autres choses, c’est en raison de leur prix.

Le Nokia Suprême est un téléphone portable de luxe fabriqué avec 12,5 carats de diamants roses posés à la main autour du cadre du téléphone. Un iPad plaqué or attirerait sans doute beaucoup plus l’attention, mais à Dubaï, un téléphone portable à 144 000 euros, incrusté de diamants, permet d’affirmer son statut social.

En 2017, Dubaï a lancé un programme de patrouille des policiers sur des engins volants (hover-bikes). En raison de retards non spécifiés, le plan initial a dû être reporté à 2020, mais on compte actuellement deux équipes formées et presque opérationnelles. Les officiers de police de Dubaï souhaitant rejoindre cette unité devront avoir une expérience préalable des drones ainsi que de la conduite de motos, ce sont du moins les instructions qui ont été données.

Si les hover-bikes devenaient disponibles prochainement à l’usage du grand public, il faudrait compter environ 127 000 euros pour en acquérir un. Pour moins cher qu’un Nokia incrusté de diamants, un habitant de Dubaï pourrait se rendre en hiver-bike avec son/sa partenaire au Love Lake Dubaï.

Comme vous pouvez le voir sur cette facture de restaurant, les habitants de Dubaï n’hésitent pas à dépenser beaucoup pour passer un bon moment. L’addition, convertie en monnaie américaine, s’élève à 105 000 dollars. C’est l’alcool qui a fait grimper la facture, mais la nourriture n’était pas bon marché non plus. Le petit gâteau d’anniversaire pour cette célébration coûtait 28€.

La facture de l’anniversaire, qui, nous l’espérons, n’a pas été mise sur la note de la personne fêtant l’anniversaire, est assez standard pour une folle soirée à Dubaï. Les clients américains et britanniques peuvent s’attendre à payer entre 50 % et 100 % de plus pour leur alcool à Dubaï, surtout si vous êtes dans un club comme le Cavalli.

