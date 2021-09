RNI au Canada : une meilleure proximité avec les Marocains du monde

Monsieur Anis Birrou répond aux questions des membres de RNI Canada

Par : Abdelwahab Benzakour

Les RNIstes du Canada, un lien fort avec la patrie et une liaison d’échange continue avec le coordonnateur de la région 13.

Le 25 septembre 2021 à 10h (heure du Canada), les marocains membres et partisans du parti, ont eu une rencontre virtuelle d’échange et de convivialité ave M. Anis Birrou, coordonnateur de la région 13. Lors de cette rencontre, le débat était très intéressant et le patriotisme fort au rendez-vous. Encore une fois, les marocains et partisans ont dit : oui, nous sommes solidaires et présents pour nous engager dans la réalisation du plan RNIstes.

Monsieur Birrou, a souligné la participation des marocains du monde dans la campagne électorale en présence ou à distance, a rappellé le lien de confiance des marocains envers le parti, que le résultat des élections a montré la volonté. du peuple marocain qui a choisi le changement et que maintenant il y a des attentes et il faut passer à l’action.

Les participants ont exprimé leur fierté d’adhérer au parti et ont échangé avec monsieur Birrou sur des aspects sociaux économique au Maroc : sante, éducation, lien avec la patrie.. et autres enjeux de la communauté marocaine au Canada. Un grand merci à monsieur Birrou, au coordonnateur du RNI au Canada M. Khouibaba et à tous les participants pour le niveau élevé de cette rencontre qui était un grand succès

A cette occasion, Anis Birrou a donné un aperçu sur le parcours du parti depuis sa création, les étapes franchies au cours des dernières années, ainsi que son positionnement sur l’échiquier politique national tout en mettant l’accent sur la nouvelle dynamique que connaît le RNI et l’engagement de cette formation politique à s’ouvrir davantage sur les apports des Marocains du monde.

Birrou a souligné également que le parti a organisé d’autres rencontres notamment en France et en Espagne et grâce aux bureaux exécutifs établis en Italie, en Belgique et en Côte d’Ivoire.

Il est à rappeler que le Rassemblement national des indépendants (RNI) a également organisé une rencontre en Allemagne sous la présidence d’Aziz Akhennouch accompagné de ministres du RNI et de membres du bureau politique.

M. Birrou a souligné le rôle qu’ont joué les Marocains du monde, dont ceux du Canada, dans la campagne électorale aussi bien sur le territoire marocain qu’ailleurs, et qui a mené à la victoire historique du Rassemblement national des indépendants (RNI), pour le triple scrutin: législatives, régionales et communales.

Monsieur Birrou a rendu hommage aux autorités publiques marocaines pour leurs efforts considérables pour le bon déroulement des élections tenues dans des conditions complexes à cause de la crise sanitaire. Il s’est également félicité du taux de participation très satisfaisant des électeurs (50,35%) malgré la pandémie, plus particulièrement dans les provinces du sud marocain.

M. Birrou a rappelé l’engagement de Monsieur Aziz Akhannouch depuis son accession au poste de chef du parti en octobre 2016, à amener son parti à une victoire électorale en 2021, en réorganisant le parti, et en se déployant activement sur le terrain au service du citoyen marocain, qu’il soit sur le sol marocain, ou ailleurs (Marocain de la 13ème région).

Au terme du discours de Monsieur Birrou, une discussion s’en est suivie avec les participants, dont Monsieur A. Khouibaba, coordinateur du RNI Canada, autour de divers sujets concernant particulièrement les Marocains de la 13ème région.

Parmi les sujets soulevés : L’implication des jeunes Marocains du monde, l’implication de la communauté juive marocaine, la contribution des membres à la concrétisation des objectifs du Parti dans les domaines de la santé et de l’éducation, l’exercice du droit de vote, les règles de l’héritage, l’accord de coalition gouvernementale entre le RNI, le PAM et le Parti de l’Istiqlal , la promotion de toutes les régions du sud du Maroc, la mobilisation des compétences marocaines résidant au Canada.

La victoire du 8 septembre, a précisé Monsieur Birrou, reflète le dévouement et la détermination du Parti à tenir ses engagements et à répondre aux attentes de tous les Marocains. Pour les Marocains de la 13ème région, M. Birrou a souligné aux membres, l’importance de leur apport à soutenir Monsieur Akhannouch dans la gestion de ce dossier, jugé très important par son administration, que ce soit sur le plan économique, politique ou social.

Avec la participation : Khadija Bakrim et Najat Kamal