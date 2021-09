Journée de formation pour professionnels émergents d’origine africaine et créole le 22 octobre 2021. Formulaire d’inscription

Vues d’Afrique offre une nouvelle activité de formation, avec l’appui de Téléfilm Canada, en vue de contribuer à une meilleure intégration de professionnels et professionnelles émergent-es issu-es des communautés africaines et créoles dans le milieu de la production audiovisuelle au Québec. Il s’agit d’une journée de formation, prévue en présentiel, le 22 octobre 2021.

Cette journée de formation gratuite permettra à une vingtaine de professionnels et professionnelles émergent-es et aspirant-es cinéastes de mieux maîtriser les enjeux des métiers de la production, afin de faciliter leur accès au cycle de la production audiovisuelle d’ici et les soutenir dans le développement de la création audiovisuelle.

La formation porte sur les multiples aspects du rôle du producteur / de la productrice et de son équipe. Elle est donnée par des producteurs et productrices d’expérience, pour aider à s’y retrouver dans les rôles et responsabilités des métiers de la production pour le cinéma, la télévision et le numérique. Elle est offerte à ceux et celles qui visent une carrière en production audiovisuelle comme membre d’une équipe de production, qu’il s’agisse des métiers de producteur, directeur de production, comptable de production, administrateur, ou encore aux cinéastes désireux de mieux comprendre les rouages de la production. La formation peut aussi intéresser ceux ou celles qui démarrent une maison de production ou qui souhaitent mieux structurer une entreprise existante.

Nathalie Barton

InformAction Films

460 Ste Catherine ouest, bureau 307,

Montréal, Qc H3B 1A7.

514 284 0441 poste 201.