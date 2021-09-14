مغاربة كندا يشيدون بوعي الناخبين ويأملون المشاركة في الاستحقاقات المقبلة

نتائج انتخابات التي عرفها المغرب يوم 8 شتنبر الجاري، وما أفرزته من ترتيب سياسي جديد في البلاد.

هذا المشهد السياسي الجديد يفتح الباب أمام الكثير من القراءات والتوقعات المتفائلة، بشأن إتاحة المشاركة السياسية لمغاربة العالم والمساهمة في أي نهضة اقتصادية أو اجتماعية سيعرفها المغرب. وفي هذا الإطار تواصلت هسبريس مع عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بكيبيك.

وعي الناخب المغربي

في إجابته عن سؤال لهسبريس حول ما ميز استحقاقات 8 شتنبر الجاري قال عبد الرحيم خي بابا، رئيس الغرفة التجارية والصناعية المغرب: “ما أثار انتباهي في هذه الانتخابات هو درجة الوعي التي عبر عنها الناخب المغربي، لأنه لم يعد يصوت للأشخاص ولكن للبرامج، وهي عملية مهمة للمغرب الديمقراطي. ثانيا رأينا اختيار حزب على رأسه شخصية كبيرة لها دراية بالجانب الاقتصادي والمالي والتسيير، وهذه رسالة مهمة للعالم مفادها أن المغرب له رغبة في تطوير اقتصاده وتحقيق تبادلات تجارية ومالية تجعله بلدا قويا اقتصاديا وماليا وتجاريا، وتمكن كذلك من خلق مناصب شغل لشبابه”.

Source : Hespress