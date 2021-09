Maroc : qui est Aziz Akhannouch, le nouveau premier ministre ?

Après la débâcle électorale des islamistes, le Roi a nommé comme premier ministre, l’homme d’affaires Aziz Akhannouch, patron du parti des libéraux et grand vainqueur des élections. Notre correspondante au Maroc Maud Ninauve nous en dit plus.Durée : 1 min 00

Aziz Akhannouch © AFP

Voici la biographie officielle de Aziz Akhannouch, nommé chef du gouvernement par le roi Mohammed VI

Aziz Akhannouch (arabe : عزيز أخنوش ; berbère : ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ), né en 1961 à Tafraout1, est un homme d’affaires et homme d’État marocain, nommé chef du gouvernement du Maroc le 10 septembre 2021 2. Il est l’un des actionnaires principaux d’Akwa Group. Sa fortune personnelle est estimée à 2,0 milliard de dollars d’après le classement 2019 du magazine américain Forbes.

Il est ministre de l’Agriculture depuis 2007 et, depuis 2016, président du RNI.

À l’issue des élections législatives marocaines de 2021, le RNI décroche la première place. Aziz Akhannouch est ainsi chargé par le roi Mohammed VI pour former le nouveau gouvernement marocain3.,

Akhannouch est accusé par plusieurs acteurs (dont Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti de l’authenticité et modernité, et Salah El-Ouadie, écrivain) d’avoir utilisé sa position et ses connaissances afin de récolter illégalement des bénéfices pour ses entreprises, dans ce qui est appellé au Maroc «l’affaire des 17 milliards de dirhams»4. El-Ouadie a même qualifié ces actions de vol, et qu’Akhannouch «doit être éduqué» pour cette action5.

Lors d’une réunion du parti Rassemblement National des Indépendants (RNI) à Milan, Akhannouch a déclaré qu’il fallait « rééduquer les Marocains ».



Aziz Akhannouch est marié et père de trois enfants.