La joie de cette fillette afghane arrivée en Belgique fait le tour du monde

La photo d’une jeune fille afghane évacuée avec sa famille de Kaboul et sautant de joie en arrivant en Belgique fait le tour des réseaux sociaux.

Mercredi matin, deux vols sont arrivés à l’aéroport militaire de Melsbroek avec des personnes évacuées d’Afghanistan. À leur arrivée en Belgique, les 468 passagers de ces vols ont été emmenés à la caserne de Peutie pour un screening de sécurité et médical.

Parmi eux, il y avait une petite fille qui a bien eu du mal à dissimuler sa joie d’être arrivée sur le sol belge. La photographe de Reuters Johanna Geron a immortalisé le moment où une famille afghane descendait de l’appareil. Sur le cliché, on peut voir la fillette, visiblement très heureuse d’être arrivée à destination, en train de sauter de joie.

Le cliché fait le tour du monde

Relayée sur Twitter par le journaliste de Reuters Idress Ali, moins de 24 heures après sa publication, la photo a été retweetée 3.600 fois, a récolté plus de 25.000 likes et a suscité des centaines de commentaires. « Nous accueillons ces gens en Belgique avec fierté. Content de voir une famille heureuse et loin de toute cette terreur », a répondu un utilisateur. « Passer de l’enfer au paradis. Attendez qu’elle goûte les chocolats, les gaufres et les frites à la mayonnaise », a écrit un autre.

Au total, l’opération belge Red Kite d’évacuation de Kaboul vers Islamabad a permis d’évacuer 1.400 personnes de Kaboul vers la capitale pakistanaise Islamabad, a indiqué jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, au cours d’une conférence de presse.

Source : Metro