Aziz Akhannouch, Candidat aux Communales d’Agadir Par : Ali Magzari

Aziz Akhannouch, Président du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a déposé ce lundi 16 août la liste des candidats du parti aux élections communales à Agadir. S’établissant en tête de liste, le meneur des indépendants a confirmé sa convoitise d’un mandat à la mairie de la ville du Souss.

Le 19 juillet, sur sa page facebook qui, soulignons le, compte plus de six cent mille abonnés, Akhannouch a publié une vidéo à travers laquelle il évoque les liens forts qui le réunissent avec la ville d’Agadir ainsi que la vision qu’il ambitionne pour cette dernière. Le président de la Colombe a notamment déclaré que sa volonté pour le développement de la ville et l’amélioration du niveau de vie de ses habitants se traduira par l’exécution des chantiers lancés par sa Majesté Mohammed VI et les engagagements du programme local du RNI.

Lors d’une sortie médiatique le 16 août même, Akhannouch a déclaré que l’équipe du RNI des communales à Agadir se compose d’hommes et de femmes qualifiés dont le seul but est d’être aux service des Agadiriens. Il a aussi rappelé et présagé les projets de haute envergure qu’accueillera la ville. Affirmée a été la nécessité de remédier aux secteurs de la santé, de l’infrastructure routière, de l’éducation et de l’emploi, et à l’émergence de la culture Amazighe. L’intervention a été clôturée par la forte détermination des Indépendants à reconstituer le positionnement que mérite la ville du Souss.