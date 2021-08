Derrière un simple prénom…

En 2020, 113.739 bébés sont nés sur le territoire belge. Au niveau national, l’Office belge des statistiques classe en tête de peloton les prénoms d’Olivia, Emma et Mali pour les filles. Arthur, Noah et Jules pour les garçons. Mais, ce classement est totalement chamboulé lorsqu’il s’agit de la Région bruxelloise où Sofia, Lina et Nour dominent tout comme Mohamed, Adam et Yanis. Cette différence notable trouve source dans la démographie spécifique belge. Au premier janvier 2021, la Belgique comptait 11.521.178 habitants dont 556.365 personnes d’origine marocaine, soit plus de 4,8% de la population globale. Ce pourcentage passe à 41,4% en Région bruxellois (1.219.970 habitants), à 38,9% en Région flamande (6.653.002 habitants) et à 19,7% en Région wallonne (3.648.206 habitants). Aujourd’hui, et c’est une grande première, la nationalité marocaine est numéro 1 dans le top 5 des nationalités étrangères présentes en Belgique. Suivie par les italienne, française, néerlandaise, turque et 175 autres. Un melting pot où, ma foi, il fait bon naître et vivre.

Fatiha-Salsabil