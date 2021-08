A l’occasion du nouvel an hégirien 1443 correspondant au lundi 9 août 2021, l’equipe Maghréb Oservateur présente ses vœux les plus chers de paix, de bonheur, de santé et de prospérité à l’ensemble des musulmans. L’hégire fait référence à l’émigration (hijra), vers le 16 juillet 622, du Prophète Muhammad – Paix et Salut sur Lui- ainsi que ses disciples, contraints de quitter la Mecque vers la ville de Médine au nord de la péninsule Arabique.